Chindia – Farul 3-3. Meci nebun în manşa tur a barajului de promovare/retrogradare din Liga 1!

Chindia Târgovişte şi Farul Constanţa s-au întâlnit în manşa tur a barajului de promovare/retrogradare din Liga 1, iar toate informaţiile le puteţi găsi pe AS.ro în format LIVE TEXT. Meciul a fost unul “nebun”, cu dese răsturnări de situaţie. Cele mai importante faze din meci, mai jos!
Chindia Târgovişte – Farul Constanţa 3-3
Final!
Min. 89 – Gol Farul! Markovic înscrie cu capul!
Min. 80 – Gol Farul! Pesic înscrie cu un şut din marginea careului. Cu un minut în urmă ratase incredibil, cu poarta goală! Faza a fost una de cascadorii râsului! Portarul Farului a scăpat mingea, dar rămas cu poarta goala, Pesic nu a reuşit să şuteze, a scăpat balonul şi a căzut. La un minut distanţa, el a trimis un şut imparabil!
Min. 71 – Gol Chindia! Este 2-2! Daniel Florea înscrie după ce a rămas singur cu portarul.
Min. 65 – Işfan a scăpat singur spre poarta Chindiei, a driblat portarul şi a centrat pentru Alibec, rămas singur cu poarta goală. Atacantul a trimis cu capul, prost, iar mingea a lovit bara.
Min. 58 – Gol Farul. Şut fabulos al lui Işfan!
Min. 54 – Gol Farul. Alibec şutează din lovitură liberă, iar portarul Isvoranu scapă mingea. Un jucător intervine, dar asistentul a considerat că balonul a depăşit linia porţii.
Min. 47- Lovitura de cap a lui Ionuț Larie (Farul Constanta) din centrul careului este parată de Daniel Isvoranu.
A început repriza secundă!
Pauză, prima repriză a fost prelungită cu 7 minute!
Min. 45 – Reflex bun al lui Rafael Munteanu, care îşi scapă echipa de 2-0 la şutul lui Popadiuc.
Min. 22. Gol marcat de Doru Popadiuc (Chindia Târgoviște) cu un șut cu piciorul stâng, din partea stângă a careului de șase metri. Gafă mare a portarului, care a scăpat mingea. A urmat o analiză VAR de şapte minute, după care s-a decis că nu a fost ofsaid, iar golul a fost validat.
Min. 13 – Ocazie mare pentru Farul. Alibec scapă spre poarta Chindiei şi îl deschide bine pe Işfan, rămas cu poarta goală, dar acesta trimite pe lângă!
Min. 7 – Munteanu are o primă intervenţie la şutul lui Pesic.
Partida a început!
Echipele de start
Chindia: Isvoranu – Martac, Bilali, Celea, Brumă – Honciu – Popadiuc, Doukoure – Pesic, D. Florea, Doumtsios
Rezerve: Contra, Moumbouni, I. Roşu, R. Mihai, Necşulescu, Jurj, Pandele, Munoz, A. Petre
Absent: C. Dinu (accidentat)
Antrenor: Nicolae Croitoru
Farul: R. Munteanu – Furtado, Larie, Sîrbu, Marins – Vînă, Dican – Işfan, Grigoryan, Tănasă – Alibec
Rezerve: Buzbuchi, Duţu, G. Iancu, Ţîru, Radaslavescu, Markovic, I. Cojocaru, Ramalho, Maftei
Absenți: Ganea, Fotin, Pellegrini, Sima (accidentați), Goncear, Marincean (la lotul U17)
Antrenor: Flavius Stoican
Stadion: „Eugen Popescu”
Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti). Asistenți: Radu Ghinguleac (Bucureşti), Ionuț Neacșu (Bucureşti). Arbitru VAR: Florin Andrei (Târgu Mureş). Asistent VAR: Andrei Chivulete (Bucureşti).
Duelul dintre Chindia Târgovişte şi Farul Constanţa va avea loc astăzi, de la ora 17:30. Gazdele au ajuns la baraj datorită faptului că FC Bihor şi Steaua nu au primit licenţa pentru Liga 1, fiind într-o situaţie la care nu se aşteptau, asta pentru că nu se ştia de problema orădenilor la startul play-off-ului din liga secundă. Astfel, în ciuda parcursului dezastruos, cu 8 înfrângeri în 10 meciuri din play-off, echipa din Târgovişte are şansa de a promova în Liga 1.
De cealaltă parte, cei de la Farul Constanţa sunt la polul opus. Formaţia de la malul mării avea nevoie de un egal în ultima rundă de play-out, pe teren propriu, cu deja retrogradata Metaloglobus, însă elevii lui Stoican au pierdut duelul de la Ovidiu, 0-1. Acest rezultat a făcut ca Petrolul să se salveze de la retrogradare şi a trimis-o pe trupa constănţeană la baraj.
Ce a Stoican înainte de meciul dintre Chindia şi Farul
Flavius Stoican a anunţat reveniri importante pentru Farul înainte de partida cu Chindia.
“Trebuie să fim focusați și să fim conștienți de importanța partidei. Chindia Târgoviște este o echipă foarte bună, care are în componență jucători care au trecut în Superligă. În ceea ce privește evoluția noastră, sper să avem șansă, iar acum sper să spargem și noi gheața.
Am o liniște pentru că revin jucători importanți. Ionuț Vînă, care a lipsit și s-a resimțit în ultimele meciuri, va reveni. Victor Dican revine și el, dar încă nu știam dacă va putea și Cristi Ganea. Faptul că acești doi jucători revin mă liniștește foarte mult”, a spus Flavius Stoican.
- Returul urmează să aibă loc duminică, pe 31 mai, de la 20:30.
