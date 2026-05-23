Chindia – Farul 3-3. Meci nebun în manşa tur a barajului de promovare/retrogradare din Liga 1!

Min. 47- Lovitura de cap a lui Ionuț Larie (Farul Constanta) din centrul careului este parată de Daniel Isvoranu.

A început repriza secundă!

Pauză, prima repriză a fost prelungită cu 7 minute!

Min. 45 – Reflex bun al lui Rafael Munteanu, care îşi scapă echipa de 2-0 la şutul lui Popadiuc.

Min. 22. Gol marcat de Doru Popadiuc (Chindia Târgoviște) cu un șut cu piciorul stâng, din partea stângă a careului de șase metri. Gafă mare a portarului, care a scăpat mingea. A urmat o analiză VAR de şapte minute, după care s-a decis că nu a fost ofsaid, iar golul a fost validat.

Min. 13 – Ocazie mare pentru Farul. Alibec scapă spre poarta Chindiei şi îl deschide bine pe Işfan, rămas cu poarta goală, dar acesta trimite pe lângă!

Min. 7 – Munteanu are o primă intervenţie la şutul lui Pesic.

Partida a început!

Echipele de start

Chindia: Isvoranu – Martac, Bilali, Celea, Brumă – Honciu – Popadiuc, Doukoure – Pesic, D. Florea, Doumtsios

Rezerve: Contra, Moumbouni, I. Roşu, R. Mihai, Necşulescu, Jurj, Pandele, Munoz, A. Petre

Absent: C. Dinu (accidentat)

Antrenor: Nicolae Croitoru

Farul: R. Munteanu – Furtado, Larie, Sîrbu, Marins – Vînă, Dican – Işfan, Grigoryan, Tănasă – Alibec

Rezerve: Buzbuchi, Duţu, G. Iancu, Ţîru, Radaslavescu, Markovic, I. Cojocaru, Ramalho, Maftei

Absenți: Ganea, Fotin, Pellegrini, Sima (accidentați), Goncear, Marincean (la lotul U17)

Antrenor: Flavius Stoican

Stadion: „Eugen Popescu”

Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti). Asistenți: Radu Ghinguleac (Bucureşti), Ionuț Neacșu (Bucureşti). Arbitru VAR: Florin Andrei (Târgu Mureş). Asistent VAR: Andrei Chivulete (Bucureşti).

Duelul dintre Chindia Târgovişte şi Farul Constanţa va avea loc astăzi, de la ora 17:30. Gazdele au ajuns la baraj datorită faptului că FC Bihor şi Steaua nu au primit licenţa pentru Liga 1, fiind într-o situaţie la care nu se aşteptau, asta pentru că nu se ştia de problema orădenilor la startul play-off-ului din liga secundă. Astfel, în ciuda parcursului dezastruos, cu 8 înfrângeri în 10 meciuri din play-off, echipa din Târgovişte are şansa de a promova în Liga 1.

De cealaltă parte, cei de la Farul Constanţa sunt la polul opus. Formaţia de la malul mării avea nevoie de un egal în ultima rundă de play-out, pe teren propriu, cu deja retrogradata Metaloglobus, însă elevii lui Stoican au pierdut duelul de la Ovidiu, 0-1. Acest rezultat a făcut ca Petrolul să se salveze de la retrogradare şi a trimis-o pe trupa constănţeană la baraj.

Chindia Târgovişte – Farul Constanţa, echipele probabile

Chindia (4-1-4-1): Isvoranu – Martac, Celea, Bilali, Brumă – Doukoure – B. Petre, Doumtsios, Honciu, Popadiuc – D. Florea

Isvoranu – Martac, Celea, Bilali, Brumă – Doukoure – B. Petre, Doumtsios, Honciu, Popadiuc – D. Florea Rezerve: M. Contra, I. Roșu, R. Mihai, Sg. Jurj, M. Constantinescu, Pandele, Munoz, R. Necșulescu, Tamași

Antrenor: Nicolae Croitoru

Farul (4-3-3): R. Munteanu – Maftei, Sîrbu, Larie, Furtado – Vână, Dican, Radaslavescu – Tănasă, Alibec, Ișfan

R. Munteanu – Maftei, Sîrbu, Larie, Furtado – Vână, Dican, Radaslavescu – Tănasă, Alibec, Ișfan Rezerve: Buzbuchi, Gustavo, Țâru, Banu, Ramalho, I. Cojocaru, Grigoryan, Doicaru, Markovic, G. Iancu, Vojtus

Antrenor: Flavius Stoican

Ce a Stoican înainte de meciul dintre Chindia şi Farul

Flavius Stoican a anunţat reveniri importante pentru Farul înainte de partida cu Chindia.

“Trebuie să fim focusați și să fim conștienți de importanța partidei. Chindia Târgoviște este o echipă foarte bună, care are în componență jucători care au trecut în Superligă. În ceea ce privește evoluția noastră, sper să avem șansă, iar acum sper să spargem și noi gheața.

Am o liniște pentru că revin jucători importanți. Ionuț Vînă, care a lipsit și s-a resimțit în ultimele meciuri, va reveni. Victor Dican revine și el, dar încă nu știam dacă va putea și Cristi Ganea. Faptul că acești doi jucători revin mă liniștește foarte mult”, a spus Flavius Stoican.