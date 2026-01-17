Denis Alibec, ultimatum la FCSB! Meciul care îi decide soarta atacantului - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că Denis Alibec (35 de ani) va intra în meciul FCSB-ului cu Dinamo Zagreb din Europa League. Potrivit lui Becali, meciul ar decide dacă Alibec va fi sau nu scos din lot.

El mai are contract cu FCSB până la finalul sezonului. A înscris un singur gol în toate competiţiile, în Cupa României, contra Gloriei Bistriţa. Mai are un assist în Europa League. În campionat Alibec a jucat în 7 meciuri pentru FCSB, fără să înscrie niciun gol şi fără să dea niciun assist.

Gigi Becali, ultimatum pentru Denis Alibec!

“I-am zis lui MM să îi spună că va juca și el la Zagreb. Vreau să văd dacă renunț la el. Vreau să văd dacă renunț definitiv sau mă mai gândesc la el. (n.r.: La Zagreb va fi testul final pentru Alibec?) Da. Ori îl scot din lot definitiv, ori mă mai bazez pe el”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Denis Alibec este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 500.000 de euro. Farul şi Botoşani erau echipele care îi transmiteau lui Alibec că ar putea evolua la ele. Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, a încercat să îl împrumute, dar mutarea nu s-a realizat.

Alibec se arăta nemulţumit de situaţia lui de la echipa campioană. El sublinia că se aştepta la cu totul altceva atunci când a acceptat să revină la FCSB. Nici precedenta “aventură” la FCSB nu s-a încheiat prea bine pentru Alibec. Atacantul ar avea timp să se transfere la o altă echipă până pe 9 februarie, atunci când se încheie perioada de mercato din iarnă de la noi. Acest lucru în cazul în care îşi reziliază contractul cu FCSB.