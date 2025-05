Denis Ciobotariu, la capătul puterilor după egalul cu Dinamo: "Judecăm rău fazele" + Mesaj pentru fani - Antena Sport

Denis Ciobotariu era extrem de supărat după Dinamo-Rapid 0-0. Fundaşul giuleştenilor este conştient de jocul slab al giuleştenilor care aveau nevoie neapărată de victorie pentru a mai spera la barajul de Conference League. Mai mult, giuleştenii au tras un singur şut pe poartă tot meciul.

Denis Ciobotariu recunoaşte. Rapid are mari probleme în atac.

Denis Ciobotariu s-a dezlănţuit

Denis Ciootariu e conştient că Rapid a ratat o şansă mare de a se apropia de un loc de cupă europeană. A scos doar un egal în faţa celor de la Dinamo, pe Arena Naţională. „Nu pot spune că e un rezultat bun. Ne agăţăm de şansa noastră. Vom juca cât vom putea noi de bine. Ăsta e stilul nostru, unul mai dificil. Dinamo are posesia la meciuri, dar am avut situaţii importante ca la meciul cu Craiova. Dacă am fi câştigat nu mai spunea nimeni. Prea puţin pentru o echipă care vrea în Europa. Judecăm rău fazele. De aceea avem un singur şut pe poartă. Sper să se regleze”, a spus fundaşul de la Rapid, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Ciobotariu nu s-a oprit aici. Încă mai speră ca echipa giuleşteană să prindă Europa. Visează la o victorie cu CFR Cluj, apoi să joace cu calificarea pe masă în ultima etapă, cu U Cluj. „Sunt doar de câteva luni la echipă. Vrem victorii şi sperăm să se încurce cineva. Poate avem un mic avantaj că CFR Cluj are meciul de Cupă. Nici cu Craiova nu ne mai dădea nimeni nicio şansă. Nu avem ce să le reproşăîm fanilor. Îi aplaudăm, dăm totul pe terenSă le dăm măcar atitudine şi agresivitate dacă altceva nu putem”, a mai spus Ciobotariu.

După 0-0 cu Dinamo, cei de la Rapid se află la 3 puncte în spatele locului 4, ocupat de U Cluj. Mai mult, clujenii ar fi avantajaţi şi la egalitate de puncte. Runda viitoare se joacă Dinamo-U Cluj şi Rapid-CFR Cluj.