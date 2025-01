Dennis Politic, discurs războinic înainte de cantonament: "Ţintim titlul dacă intrăm în playoff!" Ce a spus de plecarea lui Kopic - Antena Sport

Dennis Politic a anunţat că dacă va intra în playoff, Dinamo se va bate la titlu. De asemenea, Politic a spus că nu crede că Zeljko Kopic poate pleca de la echipă în această iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei de la fanatik.ro au anunţat că antrenorul celor de la Dinamo ar fi pe lista celor de la Antalyaspor. De asemenea, Politic crede că Alexandru Pop, primul transfer al lui Dinamo, va fi un pluc pentru echipă.

Discursul războinic al lui Dennis Politic

„Urmează să avem o perioadă de cantonament extrem de grea. Nu mergem în vacanţă, mergem să muncim şi să venim pregătiţi pentru meciul cu Craiova. Nu am auzit de oferte şi nu vreau să îmi dau cu părerea despre asta. Vrem să rămână, să continuăm munca pe care am făcut-o şi să intrăm în playoff. Mi-am luat lucrurile de care am nevoie zi de zi. Credem că poate fi anul nostru norocos. Vom ţinti playoff-ul şi vedem ce va urma.

Îmi va fi dor de fetele mele, dar asta este, trebuie să muncim. Abia voi aştepta să mă întorc acasă. Mai greu cu adormit, dar am schmbat scutece. E o presiune, dar e mereu aşa la Dinamo. Sezonul acesta e mai bună presiunea pentru că putem realiza ceva. Dacă vom intra în playoff, vom ţinti şi la titlu. Ştiu că este un marcator şi sper că ne va ajuta mult sezonul acesta. Cât mai multe goluri sper să marcăm. Oricine vine să vină cu atitudine bună„, a spus Dennis Politic la plecarea în cantonament.

Alexandru Pop a semnat cu Dinamo! Prima reacție după ce a devenit jucătorul „câinilor”: „Să facem istorie”

Alexandru Pop este, oficial, jucătorul celor de la Dinamo. În ultima zi a anului 2024, „câinii” au anunțat primul transfer al iernii. Este vorba despre Alexandru Pop, jucător care vine de la Oțelul Galați.