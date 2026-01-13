Din Liga 1, în Italia! Universitatea Cluj îl lasă să plece la Sampdoria - Antena Sport

U Cluj a făcut în aceste zile o dublă mutare. A reuşit să-l aducă pe Andrei Coubiş de la Sampdoria, iar clubul italian le-a cerut românilor să cedeze un jucător la echipa de Serie B. Este vorba de Alexandru Bota (17 ani), care va pleca în Italia sub formă de împrumut, anunţă Fanatik.ro.
În acest sezon, el a bifat doar trei prezenţe pentru Universitatea Cluj. Bota se poate lăuda şi cu o performanţă interesantă. Tânărul fotbalist a debutat în Liga 1 la 14 ani, 11 luni și 13 zile, devenind practic cel mai tânăr debutant din istoria celor de la U Cluj în prima divizie.
Nicolae Dobrin rămâne deţinătorul recordului în Liga 1, el debutând în prima ligă la vârsta de 14 ani, 10 luni şi 5 zile, în Ştiinţa Cluj – Dinamo Piteşti 5-1.
