Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Din Liga 1, în Italia! Universitatea Cluj îl lasă să plece la Sampdoria - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Din Liga 1, în Italia! Universitatea Cluj îl lasă să plece la Sampdoria

Din Liga 1, în Italia! Universitatea Cluj îl lasă să plece la Sampdoria

Radu Constantin Publicat: 13 ianuarie 2026, 14:32

Comentarii
Din Liga 1, în Italia! Universitatea Cluj îl lasă să plece la Sampdoria

U Cluj a făcut în aceste zile o dublă mutare. A reuşit să-l aducă pe Andrei Coubiş de la Sampdoria, iar clubul italian le-a cerut românilor să cedeze un jucător la echipa de Serie B. Este vorba de Alexandru Bota (17 ani), care va pleca în Italia sub formă de împrumut, anunţă Fanatik.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest sezon, el a bifat doar trei prezenţe pentru Universitatea Cluj. Bota se poate lăuda şi cu o performanţă interesantă. Tânărul fotbalist a debutat în Liga 1 la 14 ani, 11 luni și 13 zile, devenind practic cel mai tânăr debutant din istoria celor de la U Cluj în prima divizie.

Nicolae Dobrin rămâne deţinătorul recordului în Liga 1, el debutând în prima ligă la vârsta de 14 ani, 10 luni şi 5 zile, în Ştiinţa Cluj – Dinamo Piteşti 5-1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un turist care a vizitat peste 100 de orase din Europa spune de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bucureşti
Observator
Un turist care a vizitat peste 100 de orase din Europa spune de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bucureşti
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul României”
Fanatik.ro
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul României”
16:33
Cea mai dură reacţie după demiterea lui Xabi Alonso! Jucătorii lui Real Madrid, făcuţi praf: “Răsfăţaţi! Trebuie să scapi de ei”
16:14
Universitatea Cluj și-a cedat jucătorul în Italia! Decizia luată de Cristiano Bergodi
15:49
Joao Cancelo a semnat cu Barcelona
15:28
Pierdere uriaşă pentru Cristi Chivu. Cât va lipsi Hakan Calhanoglu, după accidentarea din meciul cu Napoli
15:16
Anunţul lui Jurgen Klopp despre posibila numire la Real Madrid, după ce Xabi Alonso a fost dat afară
15:16
Un român de la Juventus Torino, împrumutat la Sampdoria
Vezi toate știrile
1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” 3 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 4 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 5 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 6 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”