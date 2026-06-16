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Dinamo a anunțat despărțirea de unul dintre cei mai buni jucători: “Colaborarea a ajuns la final”

Andrei Nicolae Publicat: 16 iunie 2026, 10:48

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Dinamo a anunțat despărțirea de unul dintre cei mai buni jucători: Colaborarea a ajuns la final

Jucătorii lui Dinamo, după un meci / Sport Pictures

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Dinamo s-a despărțit deja de câțiva jucători în această perioadă de mercato, însă clubul continua să își ia “adio” de la mai mulți fotbaliști care au fost importanți în stagiunile trecute. În urmă cu puțin timp, formația bucureșteană a anunțat plecarea lui Eddy Gnahore.

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Dinamo a început să se pregătească pentru noul sezon, iar Nuno Campos și conducerea au decis să facă o “curățenie” până să țintească transferuri care să îi ajute pentru viitor. După ce alb-roșii și-au luat rămas-bun de la Kennedy Boateng, Jordan Ikoko, Georgi Milanov și Valentin Țicu, următorul pe lista a ajuns Eddy Gnahore.

Eddy Gnahore pleacă de la Dinamo

Mulțumim, Eddy Gnahoré! Sosit la Dinamo în ianuarie 2024, Eddy a jucat un rol important în menținerea clubului în Superliga României. Rolul său în echipă a fost bine definit, iar contribuția sa a fost esențială în dezvoltarea sportivă a echipei.

În cele două sezoane și jumătate petrecute în alb-roșu, Eddy a strâns un număr impresionant de 97 de meciuri, reușind să marcheze 6 goluri și să ofere 5 pase decisive.

Astăzi, colaborarea dintre Eddy Gnahoré și Dinamo a ajuns la final. Îi mulțumim pentru tot ceea ce a însemnat pentru club în perioada petrecută alături de noi și îi dorim mult succes în continuarea carierei“, se arată în comunicatul emis de clubul alb-roșu.

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Gnahore nu a intrat în planurile lui Nuno Campos

Plecarea mijlocașului francez de la clubul alb-roșu era un subiect cunoscut, ținând cont că și Andrei Nicolescu a dezvăluit că Gnahore nu intră în planurile lui Nuno Campos.

Pe noua strategie și pe noua viziune a antrenorului nu am mers mai departe cu Eddy Gnahore. Antrenorul a avut ultimul cuvânt“, anunțase președintele clubului pentru Prima Sport.

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