Dinamo a câștigat „războiul” cu Universitatea Craiova pentru semnătura jucătorului român de la AC Milan. Anunț de ultim moment - Antena Sport

Dinamo a câștigat „războiul” cu Universitatea Craiova pentru transferul jucătorului român de la AC Milan. Matteo Duțu s-a înțeles cu „câinii”, după cum a anunțat directorul sportiv al oltenilor, Mario Felgueiras.

Matteo Duțu, care se află sub contract cu echipa de tineret a lui AC Milan, e gata de prima aventură în fotbalul românesc. Fundașul central de 20 de ani este cotat la suma de 250.000 de euro.

Dinamo a câștigat „războiul” cu Universitatea Craiova pentru semnătura lui Matteo Duțu

Mario Felgueiras a fost întrebat despre transferul lui Matteo Duțu și a dezvăluit că jucătorul nu va ajunge la Universitatea Craiova, ci la Dinamo. El a dat de înțeles că fundașul și-a dorit să-i fie asigurat locul de titular la noua echipă, fapt cu care oltenii nu au fost de acord.

„Am discutat ieri. Din ce am înțeles, cred că a ales-o pe Dinamo. Am înțeles din partea adjunctului. Respectăm alegerea. Noi nu promitem lucruri pe care nu le putem face, nu promitem că un jucător va fi titular sau nu. De asta avem un lot competitiv, nu e un lot pentru oricine. Avem nevoie de jucători cu calitate”, a declarat Mario Felgueiras, conform digisport.ro.

Recent, Andrei Nicolescu oferea declarații despre transferul lui Matteo Duțu, mărturisind că Dinamo poartă negocieri de trei săptămâni cu fundașul lui AC Milan. Președintele „câinilor” s-a declarat revoltat de faptul că Universitatea Craiova a intrat „pe fir” pentru a-l transfera pe jucător.