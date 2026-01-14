Dinamo a câștigat „războiul” cu Universitatea Craiova pentru semnătura jucătorului român de la AC Milan. Anunț de ultim moment - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo a câștigat „războiul” cu Universitatea Craiova pentru semnătura jucătorului român de la AC Milan. Anunț de ultim moment

Viviana Moraru Publicat: 14 ianuarie 2026, 17:55

Matteo Duţu, la AC Milan / Profimedia

Dinamo a câștigat „războiul” cu Universitatea Craiova pentru transferul jucătorului român de la AC Milan. Matteo Duțu s-a înțeles cu „câinii”, după cum a anunțat directorul sportiv al oltenilor, Mario Felgueiras.  

Matteo Duțu, care se află sub contract cu echipa de tineret a lui AC Milan, e gata de prima aventură în fotbalul românesc. Fundașul central de 20 de ani este cotat la suma de 250.000 de euro. 

Dinamo a câștigat „războiul” cu Universitatea Craiova pentru semnătura lui Matteo Duțu 

Mario Felgueiras a fost întrebat despre transferul lui Matteo Duțu și a dezvăluit că jucătorul nu va ajunge la Universitatea Craiova, ci la Dinamo. El a dat de înțeles că fundașul și-a dorit să-i fie asigurat locul de titular la noua echipă, fapt cu care oltenii nu au fost de acord. 

Am discutat ieri. Din ce am înțeles, cred că a ales-o pe Dinamo. Am înțeles din partea adjunctului. Respectăm alegerea. Noi nu promitem lucruri pe care nu le putem face, nu promitem că un jucător va fi titular sau nu. De asta avem un lot competitiv, nu e un lot pentru oricine. Avem nevoie de jucători cu calitate”, a declarat Mario Felgueiras, conform digisport.ro. 

Recent, Andrei Nicolescu oferea declarații despre transferul lui Matteo Duțu, mărturisind că Dinamo poartă negocieri de trei săptămâni cu fundașul lui AC Milan. Președintele „câinilor” s-a declarat revoltat de faptul că Universitatea Craiova a intrat „pe fir” pentru a-l transfera pe jucător. 

„Oferta Craiovei era semnificativ mai mare, cu 30% am auzit. Eu am observat în România, cel puțin la Gigi Becali, politica de a nu deveni tu mai bun, ci de a-i face pe ceilalți mai slabi. 

Dar de ce să nu devenim noi mai buni? De ce trebuie să ne uităm în curtea celuilalt și să îi dăm lui în cap? M-a deranjat Craiova. Asta înseamnă că trebuie să fiu mai atent. Când m-am văzut cu Mihai Rotaru nu știam încă!”, spunea Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro. 

Matteo Duțu ar urma să fie cedat definitiv de AC Milan la Dinamo, „diavolii” urmând să păstreze un procent de 50% dintr-un viitor transfer. Fundașul a bifat 20 de meciuri în acest sezon pentru echipa de tineret a „diavolilor”. 

