Peste patru luni, Tănase poate pleca de la FCSB. Ce decizie a luat Gigi Becali în privinţa contractului - Antena Sport

Peste patru luni, Tănase poate pleca de la FCSB. Ce decizie a luat Gigi Becali în privinţa contractului

Peste patru luni, Tănase poate pleca de la FCSB. Ce decizie a luat Gigi Becali în privinţa contractului

Peste patru luni, Tănase poate pleca de la FCSB. Ce decizie a luat Gigi Becali în privinţa contractului

Radu Constantin Publicat: 4 martie 2026, 18:39

Peste patru luni, Tănase poate pleca de la FCSB. Ce decizie a luat Gigi Becali în privinţa contractului

Florin Tănase, la FCSB / Sport Pictures

Florin Tănase ar fi plecat de la FCSB în iarnă, în China, tentat de o ofertă bună. Gigi Becali s-a enervat atunci, mai ales că-l considera apropiat, iar fotbalistul încasa bani frumoşi la echipă. Acum Tănase se află în ultimele şase luni din contract, iar din iulie poate semna cu alt club.

Pentru a evita plecarea lui Florin Tănase, Gigi Becali a decis să înceapă deja negocierile cu fotbalistul de 31 de ani. Latifundiarul dă de înţeles că Tănase va semna un nou contract cu FCSB, iar tratativele sunt doar o formalitate.

”Cu Tănase prelungesc, e fotbalist, avem nevoie de el. Pe câte un an prelungim. E un moment de cotitură în care trebuie să ne apucăm de treabă”, a declarat Gigi Becali, citat de Fanatik.

Florin Tănase este cel mai bine plătit jucător de la FCSB, cu un salariu lunar de 30.000 de euro. Pe parcursul sezonului trecut, el a câștigat cu mult mai mult, aproape un milion de euro, grație bonusurilor de performanță.

1 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: "Doar aşa îl ajut" 2 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: "M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic" 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 "Îl dau imediat!" Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 5 Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea 6 Valeriu Iftime a anunţat ce antrenor vrea să aducă la Botoşani în locul lui Leo Grozavu: "Este pe listă"
