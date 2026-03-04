Peste patru luni, Tănase poate pleca de la FCSB. Ce decizie a luat Gigi Becali în privinţa contractului - Antena Sport

Florin Tănase ar fi plecat de la FCSB în iarnă, în China, tentat de o ofertă bună. Gigi Becali s-a enervat atunci, mai ales că-l considera apropiat, iar fotbalistul încasa bani frumoşi la echipă. Acum Tănase se află în ultimele şase luni din contract, iar din iulie poate semna cu alt club.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru a evita plecarea lui Florin Tănase, Gigi Becali a decis să înceapă deja negocierile cu fotbalistul de 31 de ani. Latifundiarul dă de înţeles că Tănase va semna un nou contract cu FCSB, iar tratativele sunt doar o formalitate.

”Cu Tănase prelungesc, e fotbalist, avem nevoie de el. Pe câte un an prelungim. E un moment de cotitură în care trebuie să ne apucăm de treabă”, a declarat Gigi Becali, citat de Fanatik.

Florin Tănase este cel mai bine plătit jucător de la FCSB, cu un salariu lunar de 30.000 de euro. Pe parcursul sezonului trecut, el a câștigat cu mult mai mult, aproape un milion de euro, grație bonusurilor de performanță.