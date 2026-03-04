Peste patru luni, Tănase poate pleca de la FCSB. Ce decizie a luat Gigi Becali în privinţa contractului - Antena Sport

Florin Tănase ar fi plecat de la FCSB în iarnă, în China, tentat de o ofertă bună. Gigi Becali s-a enervat atunci, mai ales că-l considera apropiat, iar fotbalistul încasa bani frumoşi la echipă. Acum Tănase se află în ultimele şase luni din contract, iar din iulie poate semna cu alt club.
Pentru a evita plecarea lui Florin Tănase, Gigi Becali a decis să înceapă deja negocierile cu fotbalistul de 31 de ani. Latifundiarul dă de înţeles că Tănase va semna un nou contract cu FCSB, iar tratativele sunt doar o formalitate.
”Cu Tănase prelungesc, e fotbalist, avem nevoie de el. Pe câte un an prelungim. E un moment de cotitură în care trebuie să ne apucăm de treabă”, a declarat Gigi Becali, citat de Fanatik.
Florin Tănase este cel mai bine plătit jucător de la FCSB, cu un salariu lunar de 30.000 de euro. Pe parcursul sezonului trecut, el a câștigat cu mult mai mult, aproape un milion de euro, grație bonusurilor de performanță.
