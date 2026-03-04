Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ianis Zicu, în pericol să fie demis de la Farul. De ce depinde viitorul antrenorului: „Se poate discuta orice” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ianis Zicu, în pericol să fie demis de la Farul. De ce depinde viitorul antrenorului: „Se poate discuta orice”

Ianis Zicu, în pericol să fie demis de la Farul. De ce depinde viitorul antrenorului: „Se poate discuta orice”

Viviana Moraru Publicat: 4 martie 2026, 17:37

Comentarii
Ianis Zicu, în pericol să fie demis de la Farul. De ce depinde viitorul antrenorului: Se poate discuta orice”

Ianis Zicu, în timpul unui meci la Farul/ Sport Pictures

Ianis Zicu e în pericol să fie demis de la Farul. Antrenorul a transmis că viitorul său ar putea depinde de rezultatele pe care le vor obține constănțenii în următoarele două meciuri, până la pauza competițională datorată meciurilor echipelor naționale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Farul nu a prins nici în acest sezon play-off-ul, echipa având rezultate modeste în ultima perioadă. Constănțenii au pierdut cu CFR Cluj și cu FC Argeș, în ultimele două runde.

Ianis Zicu, în pericol să fie demis de la Farul

Ianis Zicu a declarat că viitorul unui antrenor depinde de rezultatele obținute de echipa sa. Acesta a subliniat că la toate echipele se schimbă tehnicienii atunci când lucrurile nu funcționează.

Clar, dacă echipa nu merge și vor fi rezultate proaste în următoarele două meciuri, se poate discuta orice. Nu știu dacă soarta mea pe banca tehnică depinde sau nu de acest lucru, dar în fotbal, în general, discuți după fiecare joc. Când lucrurile nu sunt așa cum trebuie, ca să se schimbe ceva în interiorul echipei se merge către antrenor.

Nu doar la Farul, ci peste tot se întâmplă așa. Am văzut că un antrenor în Brazilia a fost schimbat după 8-0. Au fost antrenori demiși care și-au adus jucători și au pățit la fel. Când ești la muncă îți asumi.

Reclamă
Reclamă

Eu am avut și am încredere în lot, am făcut rezultate bune, dar am avut o inconstanță și, dacă o estimam cu toții mai bine, am fi făcut mai multe puncte. Un antrenor trebuie să aibă acest gând în creier tot timpul, pentru că nu poate controla ceea ce gândesc cei de deasupra lui”, a declarat Ianis Zicu.

Ianis Zicu a preluat-o pe Farul în vară, după ce a promovat alături de Metaloglobus. Antrenorul are o medie de 1,32 de puncte pe meci, după cele 28 de partide bifate pe banca formației de la Ovidiu.

Femei de Poveste. Mariana Robea, îngerul păzitor al victimelor violenţei domestice: "Mă culc cu gândul la ele"Femei de Poveste. Mariana Robea, îngerul păzitor al victimelor violenţei domestice: "Mă culc cu gândul la ele"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul din România de care s-au îndrăgostit britanicii. "Comorile ascunse" ale ţării, în topul Daily Mail
Observator
Oraşul din România de care s-au îndrăgostit britanicii. "Comorile ascunse" ale ţării, în topul Daily Mail
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
Fanatik.ro
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
19:49
Harry Maguire, condamnat la închisoare cu suspendare. Pentru ce a fost găsit vinovat starul de la Manchester United
19:25
FC Argeş – Gloria Bistriţa 2-2! Piteştenii au egalat la ultima fază! U Craiova – CFR Cluj (20:30)
19:09
Gică Hagi a rupt tăcerea despre națională și Mircea Lucescu: „A avut curaj să meargă mai departe”
19:00
UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă!
18:54
Lewis Hamilton și-a sunat doi rivali uriași din Formula 1, înainte de startul sezonului: „Niciun rezultat”
18:45
Florin Tănase, lăsat mască de un fost conducător din fotbal! Ce i-a putut spune după ce FCSB a ratat play-off-ul
Vezi toate știrile
1 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” 2 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 5 Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea 6 Valeriu Iftime a anunţat ce antrenor vrea să aducă la Botoşani în locul lui Leo Grozavu: “Este pe listă”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe