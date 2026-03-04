Ianis Zicu, în pericol să fie demis de la Farul. De ce depinde viitorul antrenorului: „Se poate discuta orice” - Antena Sport

Ianis Zicu e în pericol să fie demis de la Farul. Antrenorul a transmis că viitorul său ar putea depinde de rezultatele pe care le vor obține constănțenii în următoarele două meciuri, până la pauza competițională datorată meciurilor echipelor naționale.
Farul nu a prins nici în acest sezon play-off-ul, echipa având rezultate modeste în ultima perioadă. Constănțenii au pierdut cu CFR Cluj și cu FC Argeș, în ultimele două runde.
Ianis Zicu, în pericol să fie demis de la Farul
Ianis Zicu a declarat că viitorul unui antrenor depinde de rezultatele obținute de echipa sa. Acesta a subliniat că la toate echipele se schimbă tehnicienii atunci când lucrurile nu funcționează.
„Clar, dacă echipa nu merge și vor fi rezultate proaste în următoarele două meciuri, se poate discuta orice. Nu știu dacă soarta mea pe banca tehnică depinde sau nu de acest lucru, dar în fotbal, în general, discuți după fiecare joc. Când lucrurile nu sunt așa cum trebuie, ca să se schimbe ceva în interiorul echipei se merge către antrenor.
Nu doar la Farul, ci peste tot se întâmplă așa. Am văzut că un antrenor în Brazilia a fost schimbat după 8-0. Au fost antrenori demiși care și-au adus jucători și au pățit la fel. Când ești la muncă îți asumi.
Eu am avut și am încredere în lot, am făcut rezultate bune, dar am avut o inconstanță și, dacă o estimam cu toții mai bine, am fi făcut mai multe puncte. Un antrenor trebuie să aibă acest gând în creier tot timpul, pentru că nu poate controla ceea ce gândesc cei de deasupra lui”, a declarat Ianis Zicu.
Ianis Zicu a preluat-o pe Farul în vară, după ce a promovat alături de Metaloglobus. Antrenorul are o medie de 1,32 de puncte pe meci, după cele 28 de partide bifate pe banca formației de la Ovidiu.
