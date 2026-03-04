Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Tănase, lăsat mască de un fost conducător din fotbal! Ce i-a putut spune după ce FCSB a ratat play-off-ul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Florin Tănase, lăsat mască de un fost conducător din fotbal! Ce i-a putut spune după ce FCSB a ratat play-off-ul

Florin Tănase, lăsat mască de un fost conducător din fotbal! Ce i-a putut spune după ce FCSB a ratat play-off-ul

Bogdan Stănescu Publicat: 4 martie 2026, 18:45

Comentarii
Florin Tănase, lăsat mască de un fost conducător din fotbal! Ce i-a putut spune după ce FCSB a ratat play-off-ul

Florin Tănase, într-un meci al FCSB-ului / Sport Pictures

Fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir (79 de ani), a dezvăluit ce i-a spus lui Florin Tănase (31 de ani), după ce FCSB a ratat play-off-ul în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dumitru Dragomir i-a transmis lui Tănase că lotul FCSB-ului este unul pentru o poziţie în afara play-off-ului. Vedeta FCSB-ului nu a fost de acord.

Dumitru Dragomir l-a uimit pe Florin Tănase: “Ăsta e locul! Nu aţi avut un lot extraordinar”

A fost Tănase pe la mine la hotel, a băut o cafea cu impresarul Vulturar. M-au întrebat de una, de alta. I-am spus: «Să nu credeți că ați avut un lot extraordinar și, din cauza unuia sau altuia, sunteți în situația în care sunteți. Nu, ăsta e locul!» / «Du-te, nea Mitică…» / «Spune-mi, în afară de tine și de Tavi Popescu ai vreun jucător de pasă finală? Cele două vârfuri de la cine să primească?»”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru fanatik.ro.

Florin Tănase a fost chinuit de accidentări în ultima perioadă. Vedeta FCSB-ului s-a confruntat cu probleme musculare. În acest sezon, Florin Tănase a marcat 11 goluri şi a dat 8 assist-uri în cele 28 de meciuri jucate în campionat. Tănase are un gol în cele 8 meciuri disputate de FCSB în Europa League, marcând în prelungiri cu Feyenoord, în victoria de senzaţie a roş-albaştrilor, cu 4-3, cu echipa olandeză. Roş-albaştrii au revenit atunci de la 3-1 pentru olandezi.

FCSB joacă împotriva lui U Cluj în ultima etapă a sezonului regular. Meciul contează doar în ceea ce priveşte punctele cu care FCSB va intra în play-out, având în vedere că echipa patronată de Gigi Becali (67 de ani) a ratat matematic play-off-ul de când Argeş a învins-o, în deplasare, pe Dinamo, cu 1-0.

Reclamă
Reclamă

Dumitru Dragomir a condus Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) în perioada 1996 – 2013. În 2016, Dragomir s-a implicat la Voluntari, fiind numit preşedinte de onoare.

Dumitru Dragomir a fost conducător în fotbal şi înainte de Revoluţia din 1989. A fost în conducerea echipelor Chimia Râmnicu Vâlcea, Olt Scorniceşti, FCM Braşov şi Victoria Bucureşti.

Femei de Poveste. Mariana Robea, îngerul păzitor al victimelor violenţei domestice: "Mă culc cu gândul la ele"Femei de Poveste. Mariana Robea, îngerul păzitor al victimelor violenţei domestice: "Mă culc cu gândul la ele"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul din România de care s-au îndrăgostit britanicii. "Comorile ascunse" ale ţării, în topul Daily Mail
Observator
Oraşul din România de care s-au îndrăgostit britanicii. "Comorile ascunse" ale ţării, în topul Daily Mail
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
Fanatik.ro
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
19:25
FC Argeş – Gloria Bistriţa 2-2! Piteştenii au egalat la ultima fază! U Craiova – CFR Cluj (20:30)
19:09
Gică Hagi a rupt tăcerea despre națională și Mircea Lucescu: „A avut curaj să meargă mai departe”
19:00
UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă!
18:54
Lewis Hamilton și-a sunat doi rivali uriași din Formula 1, înainte de startul sezonului: „Niciun rezultat”
18:39
Peste patru luni, Tănase poate pleca de la FCSB. Ce decizie a luat Gigi Becali în privinţa contractului
18:21
Jude Bellingham, pe modelul „Mbappe”. Decizia luată de starul lui Real Madrid, înaintea confruntării cu Manchester City
Vezi toate știrile
1 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” 2 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 5 Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea 6 Valeriu Iftime a anunţat ce antrenor vrea să aducă la Botoşani în locul lui Leo Grozavu: “Este pe listă”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe