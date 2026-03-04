Florin Tănase, lăsat mască de un fost conducător din fotbal! Ce i-a putut spune după ce FCSB a ratat play-off-ul - Antena Sport

Fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir (79 de ani), a dezvăluit ce i-a spus lui Florin Tănase (31 de ani), după ce FCSB a ratat play-off-ul în acest sezon.

Dumitru Dragomir i-a transmis lui Tănase că lotul FCSB-ului este unul pentru o poziţie în afara play-off-ului. Vedeta FCSB-ului nu a fost de acord.

Dumitru Dragomir l-a uimit pe Florin Tănase: “Ăsta e locul! Nu aţi avut un lot extraordinar”

„A fost Tănase pe la mine la hotel, a băut o cafea cu impresarul Vulturar. M-au întrebat de una, de alta. I-am spus: «Să nu credeți că ați avut un lot extraordinar și, din cauza unuia sau altuia, sunteți în situația în care sunteți. Nu, ăsta e locul!» / «Du-te, nea Mitică…» / «Spune-mi, în afară de tine și de Tavi Popescu ai vreun jucător de pasă finală? Cele două vârfuri de la cine să primească?»”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru fanatik.ro.

Florin Tănase a fost chinuit de accidentări în ultima perioadă. Vedeta FCSB-ului s-a confruntat cu probleme musculare. În acest sezon, Florin Tănase a marcat 11 goluri şi a dat 8 assist-uri în cele 28 de meciuri jucate în campionat. Tănase are un gol în cele 8 meciuri disputate de FCSB în Europa League, marcând în prelungiri cu Feyenoord, în victoria de senzaţie a roş-albaştrilor, cu 4-3, cu echipa olandeză. Roş-albaştrii au revenit atunci de la 3-1 pentru olandezi.

FCSB joacă împotriva lui U Cluj în ultima etapă a sezonului regular. Meciul contează doar în ceea ce priveşte punctele cu care FCSB va intra în play-out, având în vedere că echipa patronată de Gigi Becali (67 de ani) a ratat matematic play-off-ul de când Argeş a învins-o, în deplasare, pe Dinamo, cu 1-0.