Dinamo e all-in pentru atacantul cu care să atace sezonul viitor! “Ne-am pus ţintă”

Dan Roșu Publicat: 27 aprilie 2026, 13:23

Andrei Nicolescu - Sport Pictures

Dinamo speră să prindă cupele europene la finalul acestui sezon şi conducerea e cu gândul deja la ce jucători să aducă pentru stagiunea viitoare.

Primul pe lista “câinilor roşii” este Vladislav Blănuţă, atacantul de 24 de ani cotat la 1.5 milioane de euro pe care Dinamo vrea să-l aducă de la Dinamo Kiev.

Blănuţă a jucat doar 303 minute pentru Dinamo Kiev şi a marcat un gol în 10 meciuri. Situaţia lui e una ingrată, ţinând cont că nu a mai făcut parte din lotul lui Dinamo de pe 6 decembrie, ultima lui apariţie pe teren fiind pe 9 noiembrie, când a prins 9 minute.

Acesta este şi motivul pentru care Andrei Nicolescu speră să îl aducă în vară pe Blănuţă, profitând de situaţia de la actualul club. Asta chiar dacă are contract cu ucrainenii până în 2030.

“Rămâne (n.r. – interesul pentru Blănuţă), de ce să nu? Oricum ne-am pus țintă să mai aducem un atacant și vedem ce o să se întâmple”, a spus Nicolescu, citat de fanatik.ro.

Ce spune Nicolescu despre victoria cu Rapid

Dinamo a învins-o cu 3-1 pe Rapid în derby-ul de duminică seară și a urcat pe locul 4 în clasament. Președintele clubului, Andrei Nicolescu, i-a lăudat pe jucători pentru evoluția cu Rapid, deși a admis că încă nu a depășit momentul Craiova.

„Am bifat încă un hop până la a face performanță. E o bucurie, dar eu încă sunt sub efectul semifinalei și a acelui gol din minutul 118. Mi se pare incredibil că am pierdut acel meci când în minutul 118 și secunda 45 era mingea la noi în brațe. Și după câteva secunde, Craiova a înscris. Și asta mă macină, trebuia să dăm mingea în tribune. Încă sunt afectat.

E o victorie pe care o aștept de mult timp. Suporterii au fost extraordinari și joi și acum. Dominăm CFR și pierdem două puncte în Gruia, am demonstrat că putem bate pe oricine, trebuie să acumulăm puncte pentru a ne califica în cupele europene. Jucătorii au demonstrat că au calitate. Sunt 3 puncte, avem meci direct cu CFR Cluj, locul pe podium se joacă.

Contrar celor care se întâmplă în mod normal în România, la noi a fost liniște în perioada aia când am pierdut 5 meciuri la rând. Nu s-au învolburat apele. Am făcut un grup, am încercat să găsim soluții, nu s-a întâmplat nimic similar cu ce se întâmplă la alte echipe.

Noi toți suntem focusați pe performanță, asta înseamnă să atingem o cupă europeană. Vom fi raționali și vom lua decizii împreună, ideea e că nu avem o problemă din asta, pentru noi nu e un subiect de discuție viitorul lui Kopic” a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

