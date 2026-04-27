Dinamo e all-in pentru atacantul cu care să atace sezonul viitor! “Ne-am pus ţintă”

Dinamo speră să prindă cupele europene la finalul acestui sezon şi conducerea e cu gândul deja la ce jucători să aducă pentru stagiunea viitoare.

Primul pe lista “câinilor roşii” este Vladislav Blănuţă, atacantul de 24 de ani cotat la 1.5 milioane de euro pe care Dinamo vrea să-l aducă de la Dinamo Kiev.

Dinamo insistă pentru Vladislav Blănuţă

Blănuţă a jucat doar 303 minute pentru Dinamo Kiev şi a marcat un gol în 10 meciuri. Situaţia lui e una ingrată, ţinând cont că nu a mai făcut parte din lotul lui Dinamo de pe 6 decembrie, ultima lui apariţie pe teren fiind pe 9 noiembrie, când a prins 9 minute.

Acesta este şi motivul pentru care Andrei Nicolescu speră să îl aducă în vară pe Blănuţă, profitând de situaţia de la actualul club. Asta chiar dacă are contract cu ucrainenii până în 2030.

“Rămâne (n.r. – interesul pentru Blănuţă), de ce să nu? Oricum ne-am pus țintă să mai aducem un atacant și vedem ce o să se întâmple”, a spus Nicolescu, citat de fanatik.ro.