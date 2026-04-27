„Putem bate pe oricine!” Ce spune Nicolescu despre victoria cu Rapid și viitorul lui Kopic la Dinamo

Dinamo a învins-o cu 3-1 pe Rapid în derby-ul de duminică seară și a urcat pe locul 4 în clasament.
Evoluția entuziasmantă a „câinilor” a venit după eliminarea dramatică din Cupa României, la penalty-uri.
Dinamo vrea un loc pe podium
Președintele clubului, Andrei Nicolescu, i-a lăudat pe jucători pentru evoluția cu Rapid, deși a admis că încă nu a depășit momentul Craiova.
„Am bifat încă un hop până la a face performanță. E o bucurie, dar eu încă sunt sub efectul semifinalei și a acelui gol din minutul 118. Mi se pare incredibil că am pierdut acel meci când în minutul 118 și secunda 45 era mingea la noi în brațe. Și după câteva secunde, Craiova a înscris. Și asta mă macină, trebuia să dăm mingea în tribune. Încă sunt afectat.
E o victorie pe care o aștept de mult timp. Suporterii au fost extraordinari și joi și acum. Dominăm CFR și pierdem două puncte în Gruia, am demonstrat că putem bate pe oricine, trebuie să acumulăm puncte pentru a ne califica în cupele europene. Jucătorii au demonstrat că au calitate. Sunt 3 puncte, avem meci direct cu CFR Cluj, locul pe podium se joacă.
Contrar celor care se întâmplă în mod normal în România, la noi a fost liniște în perioada aia când am pierdut 5 meciuri la rând. Nu s-au învolburat apele. Am făcut un grup, am încercat să găsim soluții, nu s-a întâmplat nimic similar cu ce se întâmplă la alte echipe.
Noi toți suntem focusați pe performanță, asta înseamnă să atingem o cupă europeană. Vom fi raționali și vom lua decizii împreună, ideea e că nu avem o problemă din asta, pentru noi nu e un subiect de discuție viitorul lui Kopic” a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.
