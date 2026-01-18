Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: "Suntem pe o traiectorie bună" - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 18 ianuarie 2026, 9:48

Andrei Nicolescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Dinamo forţează transferul lui Vladislav Blănuţă (24 de ani). Andrei Nicolescu a transmis că se poartă negocieri, în continuare, cu cei de la Dinamo Kiev în privinţa revenirii atacantului în Liga 1.

Până în acest moment, Dinamo a oficializat două transferuri: Valentin Ţicu şi Ianis Târbă. “Câinii” au ajuns la o înţelegere şi cu Matteo Duţu, cel care urmează să fie prezentat oficial.

Dinamo forţează transferul lui Vladislav Blănuţă

Pe lângă cele trei mutări, Zeljko Kopic îşi mai doreşte întăriri la Dinamo, în această iarnă. Oficialii echipei sunt gata să-i facă pe plac şi încearcă să ajungă la o înţelegere cu Dinamo Kiev în privinţa lui Vladislav Blănuţă.

Andrei Nicolescu a confirmat faptul că negocierile cu ucrainenii sunt pe o “traiectorie bună”. Totodată, preşedintele lui Dinamo a transmis că Zeljko Kopic îşi mai doreşte un fundaş central, cât şi un mijlocaş.

“Ne mai dorim încă un fundaș central, alături de Matteo, încă un mijlocaș central și un atacant.

Din discuțiile cu reprezentanții clubului Dinamo Kiev suntem pozitivi, iar cu jucătorul suntem pe o traiectorie bună“, a declarat Andrei Nicolescu, conform radiodinamo1948.ro.

Vladislav Blănuţă, cotat la suma de 1,5 milioane de euro, a fost transferat de Dinamo Kiev de la FCU Craiova la începutul sezonului, în schimbul sumei de două milioane de euro. Atacantul nu a reuşit să se impună la formaţia din Ucraina, bifând doar zece meciuri, în toate competiţiile.

Dinamo se va duela cu U Cluj, în primul meci din 2026. Partida din etapa a 22-a din Liga 1 se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională.

