Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: "Suntem pe o traiectorie bună" - Antena Sport

Dinamo forţează transferul lui Vladislav Blănuţă (24 de ani). Andrei Nicolescu a transmis că se poartă negocieri, în continuare, cu cei de la Dinamo Kiev în privinţa revenirii atacantului în Liga 1.

Până în acest moment, Dinamo a oficializat două transferuri: Valentin Ţicu şi Ianis Târbă. “Câinii” au ajuns la o înţelegere şi cu Matteo Duţu, cel care urmează să fie prezentat oficial.

Pe lângă cele trei mutări, Zeljko Kopic îşi mai doreşte întăriri la Dinamo, în această iarnă. Oficialii echipei sunt gata să-i facă pe plac şi încearcă să ajungă la o înţelegere cu Dinamo Kiev în privinţa lui Vladislav Blănuţă.

Andrei Nicolescu a confirmat faptul că negocierile cu ucrainenii sunt pe o “traiectorie bună”. Totodată, preşedintele lui Dinamo a transmis că Zeljko Kopic îşi mai doreşte un fundaş central, cât şi un mijlocaş.

“Ne mai dorim încă un fundaș central, alături de Matteo, încă un mijlocaș central și un atacant.