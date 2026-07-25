Dinamo, ironizată de suporteri la derby-ul cu Univ. Craiova. Bannerul afișat: „Ce vreți să mai ștergeți?”

Suporterii lui Dinamo continuă „războiul” cu propria lor echipă în privința noii sigle folosite de club.
La partida cu Universitatea Craiova, fanii alb-roșiilor au afișat un banner prin care și-au ironizat clubul, taxând echipa și pentru gafa privind numărul greșit de Cupe ale României câștigate care erau inscripționate pe autocar.
Mesajul afișat de suporterii dinamoviști la derby-ul cu Universitatea Craiova
În startul partidei de pe Arcul de Triumf, în peluza dinamovistă a apărut următorul mesaj: „Ieri sigla, azi o cupă / Ce vreți să mai ștergeți după?”. Bannerul face aluzie la două aspecte:
1. Primul e cel legat de noua siglă a lui Dinamo, care a reprezentat constant un subiect delicat pentru suporterii alb-roșiilor.
2. Al doilea se referă la o gafă comisă de club înainte de prima partidă din noul sezon, cea cu Petrolul. Pe autocarul alb-roșiilor, unde figurau toate trofeele câștigate de club, numărul de Cupe ale României câștigate era greșit.
Dinamo a triumfat de 13 ori în această competiție, însă pe autocar apărea numărul 12. Între timp, clubul a rezolvat problema, iar la meciul cu Universitatea Craiova pe autocarul echipei apăreau 13 Cupe ale României.
- Gafă monumentală în Dinamo – Universitatea Craiova! Debutantul oltenilor le-a făcut cadou un gol „câinilor”
- Cine e Alexandru Goncear, puștiul crescut de Gică Hagi care a marcat un gol de la 60 de metri. Marele său vis
- Alberto Soro a marcat primul gol al sezonului pentru Dinamo! Gestul făcut după ce a deschis scorul cu oltenii
- Dinamo – Universitatea Craiova 2-0. Campioana României este în genunchi. Badelj este eliminat
- „E agresiune. Patru etape minim”. Gică Craioveanu a răbufnit când l-a auzit pe jucătorul eliminat în Farul – Corvinul