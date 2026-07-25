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Dinamo, ironizată de suporteri la derby-ul cu Univ. Craiova. Bannerul afișat: „Ce vreți să mai ștergeți?”

Andrei Nicolae Publicat: 25 iulie 2026, 21:26

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Dinamo, ironizată de suporteri la derby-ul cu Univ. Craiova. Bannerul afișat: „Ce vreți să mai ștergeți?

Suporterii lui Dinamo, la un meci / Sport Pictures

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Suporterii lui Dinamo continuă „războiul” cu propria lor echipă în privința noii sigle folosite de club.

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La partida cu Universitatea Craiova, fanii alb-roșiilor au afișat un banner prin care și-au ironizat clubul, taxând echipa și pentru gafa privind numărul greșit de Cupe ale României câștigate care erau inscripționate pe autocar.

Mesajul afișat de suporterii dinamoviști la derby-ul cu Universitatea Craiova

În startul partidei de pe Arcul de Triumf, în peluza dinamovistă a apărut următorul mesaj: „Ieri sigla, azi o cupă / Ce vreți să mai ștergeți după?”. Bannerul face aluzie la două aspecte:

1. Primul e cel legat de noua siglă a lui Dinamo, care a reprezentat constant un subiect delicat pentru suporterii alb-roșiilor.

2. Al doilea se referă la o gafă comisă de club înainte de prima partidă din noul sezon, cea cu Petrolul. Pe autocarul alb-roșiilor, unde figurau toate trofeele câștigate de club, numărul de Cupe ale României câștigate era greșit.

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Bannerul afișat de suporterii lui Dinamo / Antena Sport
Bannerul afișat de suporterii lui Dinamo / Antena Sport

Dinamo a triumfat de 13 ori în această competiție, însă pe autocar apărea numărul 12. Între timp, clubul a rezolvat problema, iar la meciul cu Universitatea Craiova pe autocarul echipei apăreau 13 Cupe ale României.

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