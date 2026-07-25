Cine e Alexandru Goncear, puștiul crescut de Gică Hagi care a marcat un gol de la 60 de metri. Marele său vis

Numele lui Alexandru Goncear a crescut în popularitate după ce fotbalistul de 17 ani a marcat cel mai frumos gol din startul campionatului în partida Farul – Corvinul 2-0.

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Jucătorul crescut la academia lui Gică Hagi a înscris de la 60 de metri, iar oamenii au început cu siguranță să se întrebe care este povestea mijlocașului ofensiv.

Goncear, un moldovean de peste Prut venit în România să facă performanță

Alexandru Goncear s-a născut în Republica Moldova, în Ungheni, pe data de 7 iulie 2009. La doar opt ani, în anul 2017, tânărul a fost adus de familia sa în România, unde a reușit să intre la Academia Gheorghe Hagi.

La Constanța, Goncear și-a petrecut toată perioada de juniorat și de tineret, sezonul 2025/26 fiind unul foarte bun pentru el la nivel U-18. În tricoul echipei de tineret a Farului, mijlocașul a câștigat titlul, Supercupa și a fost și desemnat cel mai bun jucător al ligii.

Debutul la echipa mare a Farului a venit venit pe 21 decembrie 2025, la 16 ani, cinci luni și 14 zile, când a fost aruncat în luptă de Ianis Zicu într-un meci cu „U” Cluj din Liga 1.