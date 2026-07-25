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Cine e Alexandru Goncear, puștiul crescut de Gică Hagi care a marcat un gol de la 60 de metri. Marele său vis

Andrei Nicolae Publicat: 25 iulie 2026, 21:00

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Cine e Alexandru Goncear, puștiul crescut de Gică Hagi care a marcat un gol de la 60 de metri. Marele său vis

Alexandru Goncear, în timpul unui meci / Sport Pictures

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Numele lui Alexandru Goncear a crescut în popularitate după ce fotbalistul de 17 ani a marcat cel mai frumos gol din startul campionatului în partida Farul – Corvinul 2-0.

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Jucătorul crescut la academia lui Gică Hagi a înscris de la 60 de metri, iar oamenii au început cu siguranță să se întrebe care este povestea mijlocașului ofensiv.

Goncear, un moldovean de peste Prut venit în România să facă performanță

Alexandru Goncear s-a născut în Republica Moldova, în Ungheni, pe data de 7 iulie 2009. La doar opt ani, în anul 2017, tânărul a fost adus de familia sa în România, unde a reușit să intre la Academia Gheorghe Hagi.

La Constanța, Goncear și-a petrecut toată perioada de juniorat și de tineret, sezonul 2025/26 fiind unul foarte bun pentru el la nivel U-18. În tricoul echipei de tineret a Farului, mijlocașul a câștigat titlul, Supercupa și a fost și desemnat cel mai bun jucător al ligii.

Debutul la echipa mare a Farului a venit venit pe 21 decembrie 2025, la 16 ani, cinci luni și 14 zile, când a fost aruncat în luptă de Ianis Zicu într-un meci cu „U” Cluj din Liga 1.

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În ceea ce privește echipa națională, deși Goncear e născut în Rep. Moldova, acesta a ales să reprezinte România, țara în care a învățat fotbalul. Are deja apariții la nivel U-15, U-16 și U-17.

Lionel Messi, idolul lui Goncear. Barcelona, destinația de vis

În urmă cu șase luni, Goncear vorbea într-un interviu pentru Farul TV în care a dezvăluit cine este jucătorul său preferat, dar și pentru ce formație de top și-ar dori să evolueze.

Fotbalistul meu preferat este Messi. Îmi place și baschetul. Cel mai bun sfat pe care l-am primit a fost să nu renunț niciodată. Visul meu cel mai mare este să ajung la Barcelona„.

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Ce a spus Goncear după golul marcat de la 60 de metri în partida Farul – Corvinul

După meci, puștiul de 17 ani din vestiarul Farului a venit la interviu și a mărturisit că a rămas fără cuvinte când a văzut că mingea trimisă de el a ajuns în poartă. De asemenea, Goncear a comparat execuția sa cu cele pe care le avea Gică Hagi în trecut.

Mă bucur foarte mult că am marcat primul gol. Am luat mingea, am văzut că portarul e ieșit și am zis să încerc. Sincer, când a căzut prima oară mingea am crezut că sare peste, dar când a căzut în plasă am rămas fără cuvinte.

(n.r. întrebat cu cine ar compara execuția sa) Doar cu a lui domnul Hagi, cum a și dat foarte multe în cariera lui. Mă bucur că am marcat și eu la fel.

I-am simțit nu slabi, vulnerabili, aveau un om în minus. (n.r. întrebat cui dedică golul) Părinților mei„, a spus puștiul de 17 ani, conform digisport.ro.

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