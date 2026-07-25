Alberto Soro a marcat primul gol al sezonului pentru Dinamo! Gestul făcut după ce a deschis scorul cu oltenii

Alberto Soro se bucură după un gol marcat pentru Dinamo / Sport Pictures

Spaniolul Alberto Soro (27 de ani) a deschis scorul în derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova, meci care se dispută pe stadionul Arcul de Triumf.

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Soro a înscris cu un şut imparabil, la colţul lung, după o pasă a lui Alex Pop (26 de ani). Este primul gol al sezonului pentru Dinamo, care a pierdut surprinzător, 0-1, în deplasare, cu Petrolul.

Alberto Soro a înscris primul gol al sezonului pentru Dinamo

Dinamo s-a jucat atunci cu ocaziile, chiar Soro ratând incredibil, din câţiva metri, în acel meci, la scorul de 0-0.

Imediat după gol, Soro şi-a pus un deget în gură, apoi a aşezat mingea sub tricou, în zona abdomenului, ceea ce ar fi o indicaţie că ar putea deveni tătic în perioada următoare.

Alberto Soro e cotat la 1 milion de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Mai are contract cu Dinamo până în vara lui 2027.