Alberto Soro a marcat primul gol al sezonului pentru Dinamo! Gestul făcut după ce a deschis scorul cu oltenii

Spaniolul Alberto Soro (27 de ani) a deschis scorul în derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova, meci care se dispută pe stadionul Arcul de Triumf.
Soro a înscris cu un şut imparabil, la colţul lung, după o pasă a lui Alex Pop (26 de ani). Este primul gol al sezonului pentru Dinamo, care a pierdut surprinzător, 0-1, în deplasare, cu Petrolul.
Alberto Soro a înscris primul gol al sezonului pentru Dinamo
Dinamo s-a jucat atunci cu ocaziile, chiar Soro ratând incredibil, din câţiva metri, în acel meci, la scorul de 0-0.
Imediat după gol, Soro şi-a pus un deget în gură, apoi a aşezat mingea sub tricou, în zona abdomenului, ceea ce ar fi o indicaţie că ar putea deveni tătic în perioada următoare.
Alberto Soro e cotat la 1 milion de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Mai are contract cu Dinamo până în vara lui 2027.
Sezonul trecut Alberto Soro a marcat 4 goluri şi a oferit 4 assist-uri în cele 26 de meciuri în care a jucat în campionat. A mai jucat 5 meciuri în Cupa României, fără vreun gol sau assist. Crescut de Zaragoza, a evoluat pentru această echipă în liga a doua spaniolă. A jucat şi în prima ligă spaniolă cu Granada. Pe la formaţiile portugheze Vizela şi Chaves a mai trecut Soro până la venirea în România.
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