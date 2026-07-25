„E agresiune. Patru etape minim”. Gică Craioveanu a răbufnit când l-a auzit pe jucătorul eliminat în Farul – Corvinul

Gică Craioveanu a avut o reacție extrem de critică la adresa lui Ion Cărăruș, fotbalistul Corvinului care a fost eliminat în meciul contra Farului din etapa a doua din Liga 1, încheiat cu scorul de 2-0 pentru „marinari”. În minutul 53, mijlocașul l-a lovit cu crampoanele în piept pe Răzvan Tănasă, iar la flash-interviu a încercat să se scuze spunând că gestul său nu a fost unul intenționat.
Farul a învins-o pe Corvinul pe teren propriu într-un meci contând pentru etapa a doua din Liga 1. Constănțenii au obținut pe final victoria contra nou-promovatei grație reușitelor lui Ahlinvi (min. 83) și Goncear (min. 90+7), cel din urmă având o execuție superbă de la 60 de metri, profitând de eroarea portarului hunedorenilor, Codruț Sandu.
Gică Craioveanu l-a auzit pe Ion Cărăruș la interviul dat după eliminare și a răbufnit
Meciul de la Ovidiu a fost marcat și de o eliminare venită în minutul 61, când Ion Cărăruș (Corvinul), aflat într-un duel cu Răzvan Tănasă, l-a lovit pe jucătorul Farului cu piciorul în piept, gestul său fiind unul de-a dreptul golănesc. Totuși, la interviul de după meci, fotbalistul hunedorenilor a încercat să se scuze și să pună totul pe seama ghinionului.
„Am simțit că am fost dezechilibrat și eu doar voiam să ajung spre minge, iar în momentul în care eram dezechilibrat eu nu am putut continua mișcarea. Efectiv, eu nu am văzut că era cineva în spate.
N-am avut nicio măcar o intenție să lovesc pe cineva. Asta e situația. Am avut ghinion la faza aia, dar cel mai rău e că a pierdut echipa„, a spus Cărăruș, conform digisport.ro.
VEZI AICI FAULTUL COMIS DE ION CĂRĂRUȘ PENTRU CARE A VĂZUT „ROȘU” DIRECT
După ce l-a auzit pe jucătorul Corvinului, Gică Craioveanu l-a făcut praf pe fotbalistul care a văzut „roșu” și l-a taxat pentru discursul său. De asemenea, fostul jucător al Craiovei a spus câte etape de suspendare merită Cărăruș pentru gestul comis.
„Nu înțeleg cum un jucător care după o jumătate de oră sau 45 de minute în care are timp să se gândească la ce a făcut, poate să declare așa ceva. E incredibil. E urât, un gest foarte urât. Pentru mine este agresiune. Patru etape minim, este foarte urât gestul„.
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