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Gafă monumentală în Dinamo – Universitatea Craiova! Debutantul oltenilor le-a făcut cadou un gol „câinilor”

Bogdan Stănescu Publicat: 25 iulie 2026, 21:19

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Gafă monumentală în Dinamo – Universitatea Craiova! Debutantul oltenilor le-a făcut cadou un gol „câinilor

Webster, gafând incredibil în Dinamo - Universitatea Craiova / captura digisport.ro

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Jamaicanul Ronaldo Webster (25 de ani) a avut un debut de coşmar pentru Universitatea Craiova în derby-ul cu Dinamo. La scorul de 1-0 pentru Dinamo, Webster a comis o gafă monumentală. Jamaicanul a pierdut incredibil o minge, iar Armstrong şi Musi au scăpat singuri cu portarul Sava.

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Armstrong i-a pasat lui Musi, care a îndeplinit o simplă formalitate, marcând cu poarta goală.

Debutant la Craiova, Ronaldo Webster le-a făcut un gol cadou dinamoviştilor!

Ronaldo Webster a fost adus în această vară de la Shkendija, echipa care o elimina pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor în sezonul trecut. Craiova a plătit 400.000 de euro în schimbul jucătorului cotat la 600.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Webster are 5 meciuri jucate pentru naţionala Jamaicăi. El şi-a început cariera în ţara natală, acolo unde a jucat pentru Reno şi Cavalier. Ulterior s-a transferat în Macedonia de Nord. A jucat mai întâi împrumutat la Bregalnica Stip, echipa macedoneană transferându-l ulterior definitiv.

De la Bregalnica Stip a ajuns tot mai întâi ca fotbalist împrumutat la Shkendija. Shkendija l-a transferat definitiv în iulie 2024 pentru numai 85.000 de euro. Echipa care o elimina pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor a obţinut un profit important din vânzarea lui Webster.

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