Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu. Al treilea transfer al iernii realizat de „câini” - Antena Sport

Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu. Fundașul central de 20 ani este al treilea transfer al iernii la formația lui Zeljko Kopic, după Valentin Țicu și Ianis Târbă.
Matteo Duțu s-a despărțit de AC Milan, în această iarnă, pentru a da curs primei aventuri în fotbalul românesc. Tânărul stopper se va lupta cu Nikita Stoinov și Kennedy Boateng pentru un loc în primul 11 al lui Dinamo.
Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu
„Bine ai venit, Matteo Duțu!
Clubul nostru a ajuns la un acord pentru transferul definitiv al fundașului central Matteo Duțu, în vârstă de 19 ani.
Matteo s-a format la grupele de juniori ale celor de la Lazio Roma, făcând pasul către AC Milan în vara anului 2024. Acesta a evoluat pentru echipa U19 a clubului lombard, iar în actualul sezon a devenit căpitanul echipei secunde a formației din Milano.
Noul nostru fundaș central este un component constant al loturilor naționale de fotbal ale României, evoluând la toate categoriile de vârstă, de la U17 până în prezent la nivel de U21.
Matteo Duțu a semnat un contract valabil pe o perioadă de 3 ani și jumătate, până la data de 30.06.2029, și va purta tricoul cu numărul 30.
Îi dorim mult succes lui Matteo în tricoul clubului Dinamo și cât mai multe realizări pe terenul de joc!”, a anunțat Dinamo, pe paginile oficiale ale clubului.
Dinamo a plătit 500.000 de euro pentru aducerea lui Matteo Duţu, dar AC Milan a păstrat 50% din drepturile federative ale jucătorilor, iar formaţia din Serie A are şi o clauză de răscumpărare a fundaşului.
Cotat la 250.000 de euro pe transfermarkt.com, Duțu a adunat în acest sezon 20 de meciuri pentru Milan Futuro, unde a purtat banderola de căpitan.
- Olimpiu Moruțan s-a întâlnit cu Dan Șucu. Când poate debuta la Rapid: „Atunci va putea juca”
- Gigi Becali a făcut anunţul despre viitorul lui Elias Charalambous, după rezultatul ruşinos de la Zagreb
- S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime
- Ultimele detalii despre accidentarea lui Florin Tănase. Ce se întâmplă cu jucătorul înainte de FCSB – CFR Cluj
- Hermannstadt – Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” pot urca pe primul loc, dacă-l înving pe Dorinel Munteanu. Echipele probabile