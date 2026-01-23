Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu. Al treilea transfer al iernii realizat de „câini” - Antena Sport

Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu. Fundașul central de 20 ani este al treilea transfer al iernii la formația lui Zeljko Kopic, după Valentin Țicu și Ianis Târbă.

Matteo Duțu s-a despărțit de AC Milan, în această iarnă, pentru a da curs primei aventuri în fotbalul românesc. Tânărul stopper se va lupta cu Nikita Stoinov și Kennedy Boateng pentru un loc în primul 11 al lui Dinamo.

Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu

„Bine ai venit, Matteo Duțu!

Clubul nostru a ajuns la un acord pentru transferul definitiv al fundașului central Matteo Duțu, în vârstă de 19 ani.

Matteo s-a format la grupele de juniori ale celor de la Lazio Roma, făcând pasul către AC Milan în vara anului 2024. Acesta a evoluat pentru echipa U19 a clubului lombard, iar în actualul sezon a devenit căpitanul echipei secunde a formației din Milano.