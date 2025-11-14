Dinamo nu renunță! Alb-roșiii vor să transfere în iarnă jucătorul la care au avut "interzis" anul trecut - Antena Sport

Dinamo își dorește să își solidifice lotul pentru cea de-a doua parte a anului, iar Zeljko Kopic și staff-ul său au pus ochii pe Valentin Robu, fotbalistul celor de la Metalul Buzău care este golgheter în Liga a 2-a. Atacantul de 22 de ani este o cunoștință mai veche a alb-roșiilor care au vrut să îl transfere încă din iarna trecută, dar mutarea a picat.

Dinamo se pregătește pentru perioada de mercato din iarnă, unde nu are în plan să stea degeaba. “Câinii roșii” sunt gata să revină la masa negocierilor pentru transferul lui Valentin Robu, după ce în iarnă clubul alb-roșu și Metalul Buzău nu s-au înțeles pe considerente financiare.

Dinamo vrea golgheterul din Liga a 2-a

Interesul celor de la Dinamo pentru jucătorul de 22 de ani a fost dezvăluit de Vasile Popa, președintele clubului Dacia Unirea Brăila, care deține 50% din drepturile federative ale jucătorului. Conducătorul a mărturisit că o eventuală mutare ar ajuta enorm echipa de la malul Dunării și s-a arătat încrezător în capacitatea lui Robu de a se adapta la Liga 1.

“Știu de la Florentin Petre de interesul pe care Dinamo București îl manifestă față de Vali Robu. Dacă s-ar concretiza, ne-ar scoate din necaz, am păstrat un procent de 50% din valoarea transferului. Vali este un copil extraordinar, oricând poate face pasul în prima ligă, de el depinde“, a spus Vasile Popa pentru obiectivbr.ro.

În iarna sezonului trecut, Dinamo l-a vrut pe Robu, care evolua tot la Metalul Buzău la momentul acela, însă formația din eșalonul secund nu a fost de acord cu oferta înaintată de Andrei Nicolescu. Florentin Petre a fost antrenorul care l-a debutat pe jucătorul de 22 de ani când cei doi erau la Dacia Unirea Brăila, iar fotbalistul avea doar 15 ani.