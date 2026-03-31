Dinamo, ofertă pentru un jucător din naţionala României! Dezvăluirea lui Andrei Nicolescu

Preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că formaţia din Ştefan cel Mare a trimis o ofertă oficială de aproape 1 milion de euro pentru Ioan Vermeşan (19 ani), jucătorul lui Hellas Verona.

Vermeşan a fost selecţionat în naţionala României de către Mircea Lucescu, dar “Il Luce” l-a lăsat ulterior la naţionala U21.

„E drum lung până la vară și depinde ce se întâmplă și cu Blănuță și cu noi. Ce atacant mai are România în afară de Louis Munteanu și Blănuță? E greu să mai identificăm ceva care vine din urmă, cu potențial; chiar nu îmi vine în minte un număr 9 care în viitor va fi un produs foarte bun pentru echipa națională.

Vermeșan a devenit foarte scump pentru piața din România; noi am făcut o ofertă și nici măcar nu ni s-a răspuns la ceea ce am ofertat noi și a fost o sumă foarte bună pentru Dinamo, ajungeam undeva aproape de 1 milion de euro cu bonusuri și tot. Nici măcar informal nu au răspuns. Probabil voiau cel puțin dublu și nu a avut rost discuția”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro.

Ioan Vermeşan este cotat la 600.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El mai are contract cu Hellas Verona până în vara lui 2027. În acest sezon, la Verona Primavera, a marcat 16 goluri şi a dat 4 assist-uri în 26 de meciuri. Vermeşan a trecut pe la Academia lui Gică Hagi şi pe la juniorii lui UTA până să ajungă în Italia.