Dinamo, ofertă pentru un jucător din naţionala României! Dezvăluirea lui Andrei Nicolescu

Bogdan Stănescu Publicat: 31 martie 2026, 23:18

Andrei Nicolescu dă declaraţii / Antena Sport

Preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că formaţia din Ştefan cel Mare a trimis o ofertă oficială de aproape 1 milion de euro pentru Ioan Vermeşan (19 ani), jucătorul lui Hellas Verona.

Vermeşan a fost selecţionat în naţionala României de către Mircea Lucescu, dar “Il Luce” l-a lăsat ulterior la naţionala U21.

E drum lung până la vară și depinde ce se întâmplă și cu Blănuță și cu noi. Ce atacant mai are România în afară de Louis Munteanu și Blănuță? E greu să mai identificăm ceva care vine din urmă, cu potențial; chiar nu îmi vine în minte un număr 9 care în viitor va fi un produs foarte bun pentru echipa națională.

Vermeșan a devenit foarte scump pentru piața din România; noi am făcut o ofertă și nici măcar nu ni s-a răspuns la ceea ce am ofertat noi și a fost o sumă foarte bună pentru Dinamo, ajungeam undeva aproape de 1 milion de euro cu bonusuri și tot. Nici măcar informal nu au răspuns. Probabil voiau cel puțin dublu și nu a avut rost discuția”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro.

Ioan Vermeşan este cotat la 600.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El mai are contract cu Hellas Verona până în vara lui 2027. În acest sezon, la Verona Primavera, a marcat 16 goluri şi a dat 4 assist-uri în 26 de meciuri. Vermeşan a trecut pe la Academia lui Gică Hagi şi pe la juniorii lui UTA până să ajungă în Italia.

