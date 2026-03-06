Ioan Vermeşan, prima reacţie după ce Mircea Lucescu l-a chemat la naţionala României - Antena Sport

Închide meniul
Ioan Vermeşan, prima reacţie după ce Mircea Lucescu l-a chemat la naţionala României

Home | Fotbal | Echipa naţională | Ioan Vermeşan, prima reacţie după ce Mircea Lucescu l-a chemat la naţionala României

Ioan Vermeşan, prima reacţie după ce Mircea Lucescu l-a chemat la naţionala României

Radu Constantin Publicat: 6 martie 2026, 16:47

Ioan Vermeşan, prima reacţie după ce Mircea Lucescu l-a chemat la naţionala României

Ioan Vermeșan / Profimedia

Ioan Vermeșan a reușit să adune cifre impresionante la Verona Primavera, iar după ce şi-a făcut debutul şi în Serie A, Mircea Lucescu a decis să-l includă şi în lotul României pentru meciul cu Turcia.

Jucătorul de 19 ani a reacţionat imediat la vestea că a fost convocat la naţionala României.

”Categoric că am fost surprins de faptul că sunt pe lista preliminară. Nu mă aşteptam, dar mi-am dorit mereu să pot ajunge la Naţională. E o bucurie şi mai mare că asta se poate întâmpla sub comanda domnului Mircea Lucescu. Ce pot să spun e că voi da tot ce am mai bun, ca să nu dezamăgesc şi să rămân la Naţională.

Dacă nu voi prinde lista finală, voi merge să joc pentru U21, nu va fi nicio o problemă. Vreau să bifez cât mai multe prezenţe pentru echipa mea de club şi să mă bucur în continuare de fotbal”, a declarat Vermeşan pentru Prima Sport.

Vermeşan are 15 goluri și trei pase decisive în 23 de apariții la cea de-a doua echipă a celor de la Verona. Tânărul fotbalist a vorbit şi despre începutul lui la clubul italian.

”Mi-a fost destul de greu la început. Am plecat împreună cu un alt jucător român, Luca Szimionaş. Şi el e tot la Verona. Ne-am ajutat reciproc, am stat mereu împreună şi ne-am putu baza unul pe celălalt. Limba n-a fost o problemă şi am avut şansa să dau peste un grup şi un staff care mi-au dat încredere şi m-au ajutat să progresez”, a mai spus Vermeşan pentru sursa menţionată.

