Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo transferă un român crescut de Barcelona şi fan declarat al FCSB! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo transferă un român crescut de Barcelona şi fan declarat al FCSB!

Dinamo transferă un român crescut de Barcelona şi fan declarat al FCSB!

Radu Constantin Publicat: 11 ianuarie 2026, 22:34

Comentarii
Dinamo transferă un român crescut de Barcelona şi fan declarat al FCSB!

Dinamo îl transferă în această iarnă pe Ianis Târbă (19 ani, extremă), jucător în academia celor de la Celta Vigo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Târbă, născut la Mollerussa în 2006, are cetățenie spaniolă și română, jucând doar în Spania la nivel juvenil. El a fost format de celebra academie a Barcelonei, unde a fost coleg cu Lamine Yamal. Potrivit spaniolilor de la Estadio Deportivo, celebrul Jorge Mendes este agentul lui Ianis Târbă și intermediază transferul de la Celta Vigo la Dinamo.

Cu ceva vreme în urmă, Ianis Târbă declara că vrea să bată pe urmele lui Gică Hagi. “Ar fi o onoare să merg pe urmele lui Hagi. Visul meu cel mai mare este să debutez la prima echipă a Barcelonei și să debutez și la naționala României“, spunea tânărul fotbalist la Antena Sport. Adi Mutu este idolul din România al lui Ianis şi, cu ani în urmă, el declara că ar juca pentru FCSB, club pe care îl simpatizează.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Greșelile pe care le fac turiștii când pleacă pe munte iarna. În cât timp se instalează hipotermia
Observator
Greșelile pe care le fac turiștii când pleacă pe munte iarna. În cât timp se instalează hipotermia
Gigi Becali s-a răzgândit! Transferul la FCSB a picat: „Nu se pune problema!”
Fanatik.ro
Gigi Becali s-a răzgândit! Transferul la FCSB a picat: „Nu se pune problema!”
23:43
Inter – Napoli 2-2. McTominay, coşmarul lui Cristi Chivu! Egalul îl ţine totuşi pe locul 1 în Serie A!
23:40
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. CFR Cluj și-a adus fundaș central
23:03
Barcelona – Real Madrid 3-2. Catalanii câștigă Supercupa Spaniei după un „thriller” la Jeddah
22:17
S-au arătat trei minute de prelungire, dar ce a urmat depășește orice imaginație! Nebunie în Barcelona – Real
21:45
Rapid și-a cedat jucătorul la o echipă de play-off: „Transfer definitiv”
21:18
Gata, s-a aflat! Gigi Becali transferă la FCSB un român din Italia
Vezi toate știrile
1 FotoCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă 2 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii” 3 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 4 Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român 5 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB 6 Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român