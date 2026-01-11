Dinamo transferă un român crescut de Barcelona şi fan declarat al FCSB! - Antena Sport

Dinamo îl transferă în această iarnă pe Ianis Târbă (19 ani, extremă), jucător în academia celor de la Celta Vigo.

Târbă, născut la Mollerussa în 2006, are cetățenie spaniolă și română, jucând doar în Spania la nivel juvenil. El a fost format de celebra academie a Barcelonei, unde a fost coleg cu Lamine Yamal. Potrivit spaniolilor de la Estadio Deportivo, celebrul Jorge Mendes este agentul lui Ianis Târbă și intermediază transferul de la Celta Vigo la Dinamo.

Cu ceva vreme în urmă, Ianis Târbă declara că vrea să bată pe urmele lui Gică Hagi. “Ar fi o onoare să merg pe urmele lui Hagi. Visul meu cel mai mare este să debutez la prima echipă a Barcelonei și să debutez și la naționala României“, spunea tânărul fotbalist la Antena Sport. Adi Mutu este idolul din România al lui Ianis şi, cu ani în urmă, el declara că ar juca pentru FCSB, club pe care îl simpatizează.