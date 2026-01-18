Dinamo - U Cluj LIVE TEXT (20:30). "Câinii" lui Zeljko Kopic pot urca pe locul doi. Echipele probabile - Antena Sport

Dinamo – U Cluj, duelul din etapa a 22-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. “Câinii” pot urca pe locul secund, în cazul unui succes pe Arena Naţională.

Dinamo ocupă locul patru, cu 38 de puncte de puncte acumulate după 21 de meciuri disputate. În ultimul meci din 2025, “câinii” au fost învinşi de UTA, scor 0-2.

Dinamo – U Cluj LIVE TEXT (20:30)

Dinamo a oficializat două transferuri, în această iarnă. “Câinii” i-au prezentat oficial pe Valentin Ţicu şi pe Ianis Târbă, ajungând la o înţelegere şi cu Matteo Duţu, transferul său urmând să se finalizeze.

U Cluj, de cealaltă parte, ocupă locul opt în Liga 1, cu 33 de puncte. Trupa lui Cristiano Bergodi a înregistrat cinci victorii, în ultimele şase meciuri disputate în campionat.

Dacă se vor impune în faţa “câinilor”, clujenii vor urca provizoriu pe loc de play-off, cel puţin până la meciul celor de la Oţelul cu CFR Cluj.