Dinamo - Unirea Slobozia 1-0. „Câinii” se apropie la un punct de liderul Universitatea Craiova - Antena Sport

Min. 54: Bară Dinamo! Șutul năprasnic al lui Opruț lovește transversala.

Min. 46: Start în repriza secundă.

Final de primă repriză!

Min. 17: Musi șutează puternic din unghi, însă execuția sa trece mult peste poarta apărată de Rusu.

Min. 6: Ocazie importantă de gol pentru Dinamo! Portarul ialomițenilor răspunde cu o intervenție în doi timpi.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională!

Dinamo (4-3-3) : Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Soro – Armstrong, Karamoko, Musi. Rezerve : Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, I. Tarbă, M. Toader, M. Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop. Antrenor : Zeljko Kopic

Unirea Slobozia (4-2-3-1): Rusu – Dorobanțu, Dinu, Orozco, Șerbănică – Al. Albu, T. Lungu – Bărbuț, Papeau, Ponde – Said. Rezerve: R. Popa, Ibrian, Safronov, Garutti, Tsoungui, M. Lemnaru, V. Pop, Dragu, Carnat, Vlăsceanu, Dulcea, Dahan. Antrenor: Claudiu Niculescu

Dinamo are 49 de puncte şi s-ar putea apropia la doar un punct faţă de liderul Universitatea Craiova. În runda precedentă, “câinii” au remizat cu oltenii, scor 1-1.

La meciul cu Unirea Slobozia, Dinamo nu se va putea baza pe căpitanul Cătălin Cîrjan, care este suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene.

Dinamo se va duela cu Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenor care a preluat-o recent pe Unirea Slobozia, înlocuindu-l pe Andrei Prepeliţă. Fostul atacant este o adevărată legendă a “câinilor”, evoluând pentru formaţia din Ştefan cel Mare timp de şapte sezoane şi jumătate, în perioadele iulie 2001 – iulie 2002, iulie 2003 – ianuarie 2008 şi iulie 2010 – septembrie 2012.

Claudiu Niculescu a debutat cu victorie pe banca celor de la Unirea Slobozia. Ialomiţenii au învins-o cu 2-1 pe Farul în runda trecută, fiind pe locul 14 în Liga 1, cu 24 de puncte.

În tur, Dinamo a învins-o la limită pe Unirea Slobozia, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Stipe Perica, jucător care a plecat de la formaţia lui Zeljko Kopic în această iarnă.

Echipele probabile: