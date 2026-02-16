Dinamo - Unirea Slobozia 1-0. „Câinii” se apropie la un punct de liderul Universitatea Craiova - Antena Sport

Dinamo București – Unirea Slobozia a fost partida care a închis etapa cu numărul 27 din Liga 1, iar disputa s-a încheiat cu victoria formației antrenate de Zeljko Kopic.
„Câinii” s-au apropiat la doar un punct de liderul Universitatea Craiova, după un meci pe care gazdele l-au controlat și care a fost decis de golul marcat de Raul Opruț.
Dinamo – Unirea Slobozia 1-0
Final de meci!
Min. 84: Ocazie mare de 2-0 pentru Dinamo! Sivis este blocat în ultimul moment de Rusu, apoi Cristi Mihai trage în blocaj.
Min. 71: GOL DINAMO! Raul Opruț deschide scorul cu o lovitură de cap imparabilă.
Min. 66: Incredibil! Oaspeții sunt aproape de a da lovitura pe Arena Națională! Roșca scoate în ultimul moment de pe linia porții.
Min. 63: Șansă uluitoare pentru Dinamo! Karamoko reia spre poartă, dar Rusu intervine iar senzațional.
Min. 61: Soro deviază cu capul după o centrare din corner, dar mingea îl lovește pe Cristi Mihai și este apoi reținută de Rusu.
Min. 54: Bară Dinamo! Șutul năprasnic al lui Opruț lovește transversala.
Min. 46: Start în repriza secundă.
Final de primă repriză!
Min. 17: Musi șutează puternic din unghi, însă execuția sa trece mult peste poarta apărată de Rusu.
Min. 6: Ocazie importantă de gol pentru Dinamo! Portarul ialomițenilor răspunde cu o intervenție în doi timpi.
Min. 1: Start de meci pe Arena Națională!
- Dinamo (4-3-3): Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Soro – Armstrong, Karamoko, Musi. Rezerve: Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, I. Tarbă, M. Toader, M. Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic
- Unirea Slobozia (4-2-3-1): Rusu – Dorobanțu, Dinu, Orozco, Șerbănică – Al. Albu, T. Lungu – Bărbuț, Papeau, Ponde – Said. Rezerve: R. Popa, Ibrian, Safronov, Garutti, Tsoungui, M. Lemnaru, V. Pop, Dragu, Carnat, Vlăsceanu, Dulcea, Dahan. Antrenor: Claudiu Niculescu
Dinamo are 49 de puncte şi s-ar putea apropia la doar un punct faţă de liderul Universitatea Craiova. În runda precedentă, “câinii” au remizat cu oltenii, scor 1-1.
La meciul cu Unirea Slobozia, Dinamo nu se va putea baza pe căpitanul Cătălin Cîrjan, care este suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene.
Dinamo se va duela cu Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenor care a preluat-o recent pe Unirea Slobozia, înlocuindu-l pe Andrei Prepeliţă. Fostul atacant este o adevărată legendă a “câinilor”, evoluând pentru formaţia din Ştefan cel Mare timp de şapte sezoane şi jumătate, în perioadele iulie 2001 – iulie 2002, iulie 2003 – ianuarie 2008 şi iulie 2010 – septembrie 2012.
Claudiu Niculescu a debutat cu victorie pe banca celor de la Unirea Slobozia. Ialomiţenii au învins-o cu 2-1 pe Farul în runda trecută, fiind pe locul 14 în Liga 1, cu 24 de puncte.
În tur, Dinamo a învins-o la limită pe Unirea Slobozia, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Stipe Perica, jucător care a plecat de la formaţia lui Zeljko Kopic în această iarnă.
Echipele probabile:
- Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Soro – Armstrong, Karamoko, Musi
Antrenor: Zeljko Kopic
- Unirea Slobozia (4-2-3-1): Rusu – Dorobanțu, Safronov, Orozco, Șerbănică – Al. Albu, T. Lungu – Bărbuț, Papeau, Ponde – Espinosa
Antrenor: Claudiu Niculescu
