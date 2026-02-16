Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo - Unirea Slobozia 1-0. „Câinii” se apropie la un punct de liderul Universitatea Craiova - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo – Unirea Slobozia 1-0. „Câinii” se apropie la un punct de liderul Universitatea Craiova

Dinamo – Unirea Slobozia 1-0. „Câinii” se apropie la un punct de liderul Universitatea Craiova

Antena Sport Publicat: 16 februarie 2026, 21:57

Comentarii
Dinamo – Unirea Slobozia 1-0. Câinii” se apropie la un punct de liderul Universitatea Craiova

Dinamo - Unirea Slobozia / SPORT PICTURES

Dinamo București – Unirea Slobozia a fost partida care a închis etapa cu numărul 27 din Liga 1, iar disputa s-a încheiat cu victoria formației antrenate de Zeljko Kopic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Câinii” s-au apropiat la doar un punct de liderul Universitatea Craiova, după un meci pe care gazdele l-au controlat și care a fost decis de golul marcat de Raul Opruț.

Dinamo – Unirea Slobozia 1-0

Final de meci! 

Min. 84: Ocazie mare de 2-0 pentru Dinamo! Sivis este blocat în ultimul moment de Rusu, apoi Cristi Mihai trage în blocaj.

Min. 71: GOL DINAMO! Raul Opruț deschide scorul cu o lovitură de cap imparabilă.

Reclamă
Reclamă

Min. 66: Incredibil! Oaspeții sunt aproape de a da lovitura pe Arena Națională! Roșca scoate în ultimul moment de pe linia porții.

Min. 63: Șansă uluitoare pentru Dinamo! Karamoko reia spre poartă, dar Rusu intervine iar senzațional.

Min. 61: Soro deviază cu capul după o centrare din corner, dar mingea îl lovește pe Cristi Mihai și este apoi reținută de Rusu.

Sute de mii de concedieri în domeniul cu cele mai mari salarii. Unii nu şi-au mai găsit job 2 aniSute de mii de concedieri în domeniul cu cele mai mari salarii. Unii nu şi-au mai găsit job 2 ani
Reclamă

Min. 54: Bară Dinamo! Șutul năprasnic al lui Opruț lovește transversala.

Min. 46: Start în repriza secundă.

Final de primă repriză! 

Min. 17: Musi șutează puternic din unghi, însă execuția sa trece mult peste poarta apărată de Rusu.

Min. 6: Ocazie importantă de gol pentru Dinamo! Portarul ialomițenilor răspunde cu o intervenție în doi timpi.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională!

  • Dinamo (4-3-3): Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Soro – Armstrong, Karamoko, Musi. Rezerve: Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, I. Tarbă, M. Toader, M. Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic
  • Unirea Slobozia (4-2-3-1): Rusu – Dorobanțu, Dinu, Orozco, Șerbănică – Al. Albu, T. Lungu – Bărbuț, Papeau, Ponde – Said. Rezerve: R. Popa, Ibrian, Safronov, Garutti, Tsoungui, M. Lemnaru, V. Pop, Dragu, Carnat, Vlăsceanu, Dulcea, Dahan. Antrenor: Claudiu Niculescu

Dinamo are 49 de puncte şi s-ar putea apropia la doar un punct faţă de liderul Universitatea Craiova. În runda precedentă, “câinii” au remizat cu oltenii, scor 1-1.

La meciul cu Unirea Slobozia, Dinamo nu se va putea baza pe căpitanul Cătălin Cîrjan, care este suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene.

Dinamo se va duela cu Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenor care a preluat-o recent pe Unirea Slobozia, înlocuindu-l pe Andrei Prepeliţă. Fostul atacant este o adevărată legendă a “câinilor”, evoluând pentru formaţia din Ştefan cel Mare timp de şapte sezoane şi jumătate, în perioadele iulie 2001 – iulie 2002, iulie 2003 – ianuarie 2008 şi iulie 2010 – septembrie 2012.

Claudiu Niculescu a debutat cu victorie pe banca celor de la Unirea Slobozia. Ialomiţenii au învins-o cu 2-1 pe Farul în runda trecută, fiind pe locul 14 în Liga 1, cu 24 de puncte.

În tur, Dinamo a învins-o la limită pe Unirea Slobozia, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Stipe Perica, jucător care a plecat de la formaţia lui Zeljko Kopic în această iarnă.

Echipele probabile:

  • Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Soro – Armstrong, Karamoko, Musi
    Antrenor: Zeljko Kopic
  • Unirea Slobozia (4-2-3-1): Rusu – Dorobanțu, Safronov, Orozco, Șerbănică – Al. Albu, T. Lungu – Bărbuț, Papeau, Ponde – Espinosa
    Antrenor: Claudiu Niculescu
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Schimbări radicale de RCA. Mai multe clase de bonus şi creşteri chiar şi de 300%
Observator
Schimbări radicale de RCA. Mai multe clase de bonus şi creşteri chiar şi de 300%
Cel mai mare centru militar american din Europa se construiește la câteva sute de km de România. Țara aleasă l-a refuzat recent pe Donald Trump
Fanatik.ro
Cel mai mare centru militar american din Europa se construiește la câteva sute de km de România. Țara aleasă l-a refuzat recent pe Donald Trump
21:48
Dinamoviștii, “interziși” într-o zonă de pe Arena Națională. Decizia luată după scandalul cu Ștefan Baiaram
21:39
LIVE VIDEOAl Hilal – Al-Wahda 1-1, în meciul serii în Liga Campionilor Asiei. Final intens la Al Ahli – Shabab Al-Ahli
21:23
Francesco Totti s-a înţeles cu AS Roma: “A fost mereu casa mea”
21:16
VIDEOCe îi așteaptă pe Chivu și Inter în meciul din UCL de la Cercul Polar Arctic? Imaginile surprinse în Norvegia
21:05
Motivul pentru care Devis Epassy nu joacă în meciul Dinamo – Unirea Slobozia
20:45
Jose Mourinho a dat cărțile pe față! Ce a spus despre revenirea la Real Madrid: „Nu vreau să alimentez povești care nu există”
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! 3 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 4 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 5 EXCLUSIVDinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii 6 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul