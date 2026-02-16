A luat bătaie de la Dinamo, dar Niculescu îl laudă pe Kopic: "Este un antrenor excepţional" - Antena Sport

Dinamo a învins, luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 27-a a Ligii 1.
Claudiu Niculescu a evitat să discute faza în care Carnat a şutat direct pe poarta gazdelor. Roşca a reuşit să ajungă în ultimul moment şi să evite golulul. Totuşi, reluările de la final au arătat că mingea a intrat în poartă.
“Nu pot să-mi dau seama din imagini. Nu aş vrea să vorbesc despre arbitraj, părerea mea este că a fost echidistant astăzi. Nu aş vrea să comentez mult acea fază.
Până la primirea golului, cred că ne-am descurcat destul de bine. Victoria lui Dinamo este meritată.
Au jucători cu foarte mare calitate, care fac diferenţa. Eu mi-am felicitat băieţii, trebuie să ne întoarcem la treabă. Practic în ultimele trei partide întâlnim cele mai bune echipe”, a spus Niculescu la Digi Sport.
Cunoscut pentru trecutul dinamovist, Niculescu a avut cuvinte de laudă la adresa lui Zeljko Kopic.
“Am o relaţie bună cu Florentin Petre, cu Kopic am o relaţie bună. Ne trimite şi mesaje, l-am felicitat aproape de fiecare dată. A luat Dinamo de unde l-a luat şi l-a dus în fruntea clasamentului. Este un antrenor excepţional.
Bătălia se va da între Craiova, Dinamo şi Rapid. Să nu uităm şi FCSB, care mai are şanse. Ar fi interesant cu ele, dar eu mă gândesc la play-out, la adversarii pe care îi avem acolo” , mai spus Niculescu.
Elevii lui Kopic sunt pe locul al doilea în clasament, cu 53 de puncte, la o singură lungime de lider, Universitatea Craiova. Unirea Slobozia e a 14-a, cu 24 de puncte.
- Mihai Stoica și Victor Angelescu, dialog încins pe subiectul “Radu Petrescu”: “Toată lumea zice că e stelist”
- Daniel Niculae a răbufnit după ce VAR le-a anulat un penalty: “Rezultatele trebuie să se decidă pe teren”
- Suporterii lui Dinamo nu l-au uitat pe Claudiu Niculescu. Ce s-a întâmplat după meciul cu Unirea Slobozia
- Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj
- Alexandru Roșca, verdict categoric după faza controversată din Dinamo – Unirea Slobozia: “100% vă spun”