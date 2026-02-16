Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A luat bătaie de la Dinamo, dar Niculescu îl laudă pe Kopic: "Este un antrenor excepţional" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | A luat bătaie de la Dinamo, dar Niculescu îl laudă pe Kopic: “Este un antrenor excepţional”

A luat bătaie de la Dinamo, dar Niculescu îl laudă pe Kopic: “Este un antrenor excepţional”

Radu Constantin Publicat: 16 februarie 2026, 22:24

Comentarii
A luat bătaie de la Dinamo, dar Niculescu îl laudă pe Kopic: Este un antrenor excepţional

Claudiu Niculescu, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Dinamo a învins, luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 27-a a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Claudiu Niculescu a evitat să discute faza în care Carnat a şutat direct pe poarta gazdelor. Roşca a reuşit să ajungă în ultimul moment şi să evite golulul. Totuşi, reluările de la final au arătat că mingea a intrat în poartă.

“Nu pot să-mi dau seama din imagini. Nu aş vrea să vorbesc despre arbitraj, părerea mea este că a fost echidistant astăzi. Nu aş vrea să comentez mult acea fază.

Până la primirea golului, cred că ne-am descurcat destul de bine. Victoria lui Dinamo este meritată.

Au jucători cu foarte mare calitate, care fac diferenţa. Eu mi-am felicitat băieţii, trebuie să ne întoarcem la treabă. Practic în ultimele trei partide întâlnim cele mai bune echipe”, a spus Niculescu la Digi Sport.

Reclamă
Reclamă

Cunoscut pentru trecutul dinamovist, Niculescu a avut cuvinte de laudă la adresa lui Zeljko Kopic.

“Am o relaţie bună cu Florentin Petre, cu Kopic am o relaţie bună. Ne trimite şi mesaje, l-am felicitat aproape de fiecare dată. A luat Dinamo de unde l-a luat şi l-a dus în fruntea clasamentului. Este un antrenor excepţional.

Bătălia se va da între Craiova, Dinamo şi Rapid. Să nu uităm şi FCSB, care mai are şanse. Ar fi interesant cu ele, dar eu mă gândesc la play-out, la adversarii pe care îi avem acolo” , mai spus Niculescu.

Sute de mii de concedieri în domeniul cu cele mai mari salarii. Unii nu şi-au mai găsit job 2 aniSute de mii de concedieri în domeniul cu cele mai mari salarii. Unii nu şi-au mai găsit job 2 ani
Reclamă

Elevii lui Kopic sunt pe locul al doilea în clasament, cu 53 de puncte, la o singură lungime de lider, Universitatea Craiova. Unirea Slobozia e a 14-a, cu 24 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Schimbări radicale de RCA. Mai multe clase de bonus şi creşteri chiar şi de 300%
Observator
Schimbări radicale de RCA. Mai multe clase de bonus şi creşteri chiar şi de 300%
Contre în direct între Mihai Stoica și Victor Angelescu: „Radu Petrescu e cu CFR, nu cu FCSB! / O iei pe coclauri!”. Video
Fanatik.ro
Contre în direct între Mihai Stoica și Victor Angelescu: „Radu Petrescu e cu CFR, nu cu FCSB! / O iei pe coclauri!”. Video
23:58
Girona – Barcelona 2-1. Etapă de coșmar pentru campioana Spaniei. Gazdele au încheiat meciul în 10 oameni
23:38
Mihai Stoica și Victor Angelescu, dialog încins pe subiectul “Radu Petrescu”: “Toată lumea zice că e stelist”
23:18
Daniel Niculae a răbufnit după ce VAR le-a anulat un penalty: “Rezultatele trebuie să se decidă pe teren”
23:06
Suporterii lui Dinamo nu l-au uitat pe Claudiu Niculescu. Ce s-a întâmplat după meciul cu Unirea Slobozia
22:56
Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj
22:49
Alexandru Roșca, verdict categoric după faza controversată din Dinamo – Unirea Slobozia: “100% vă spun”
Vezi toate știrile
1 Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! 2 EXCLUSIVDinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii 3 Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului 4 S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?” 5 Cuvintele pentru care Dani Coman riscă o suspendare record în fotbalul românesc. FRF i-a făcut dosar 6 E oficial! Atacantul cu 11 goluri la naţionala României s-a transferat la Dinamo: “Ne-am înţeles”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul