A luat bătaie de la Dinamo, dar Niculescu îl laudă pe Kopic: "Este un antrenor excepţional" - Antena Sport

Dinamo a învins, luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 27-a a Ligii 1.

Claudiu Niculescu a evitat să discute faza în care Carnat a şutat direct pe poarta gazdelor. Roşca a reuşit să ajungă în ultimul moment şi să evite golulul. Totuşi, reluările de la final au arătat că mingea a intrat în poartă.

“Nu pot să-mi dau seama din imagini. Nu aş vrea să vorbesc despre arbitraj, părerea mea este că a fost echidistant astăzi. Nu aş vrea să comentez mult acea fază.

Până la primirea golului, cred că ne-am descurcat destul de bine. Victoria lui Dinamo este meritată.

Au jucători cu foarte mare calitate, care fac diferenţa. Eu mi-am felicitat băieţii, trebuie să ne întoarcem la treabă. Practic în ultimele trei partide întâlnim cele mai bune echipe”, a spus Niculescu la Digi Sport.