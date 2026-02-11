Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul - Antena Sport

Închide meniul
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul

Radu Constantin Publicat: 11 februarie 2026, 8:23

Gică Hagi, în timpul unui meci / Sport Pictures

Gică Hagi e la un pas să cedeze afacerea de suflet: Farul Constanţa. Doi apropiaţi sunt gata să devină acţionari majoritari la club. Este vorba de Gică Popescu și Hristo Stoichkov. “Regele” se gândeşte să facă o astfel de muzare în contextul în care este foarte aproape de a prelua echipa naţională a României.

Chiar dacă Mircea Lucescu rămâne petru barajul din Turcia, şansele ca el să continue sunt minime. Pe banca naţionalei ar urma să fie instalat Gică Hagi. El ar urma să stea pe banca primei reprezentative pentru campaniile de calificare la Euro 2028 și World Cup 2030. Asta înseamnă că angajamentul propus pentru fostul component al Generaţiei de Aur este de patru ani!

Totodată, Gică Hagi va avea un salariu de 30.000 de euro pe lună, anunţă Fanatik.ro. “Regele” ar deveni astfel cel mai bine plătit selecţioner.

Într-un astfel de context, Hagi trebuie să-şi pregătească retragerea de la Farul Constanţa. Cei care se vor ocupa de club vor fi doi apopiaţi ai acestuia: Hristo Stoichkov şi Gică Popescu – care vor deveni acţionari majoritari la Farul Constanţa, mai scrie sursa amintită.

