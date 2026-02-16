Zeljko Kopic îl așteaptă cu nerăbdare pe Pușcaș la Dinamo: „Are multă calitate”. Ce a spus despre victorie - Antena Sport

Dinamo București s-a calificat matematic în play-off, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe Arena Națională contra celor de la Unirea Slobozia, în ultimul meci al rundei cu numărul 27.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul final, Zeljko Kopic și-a lăudat jucătorii pentru evoluția din acest meci și a vorbit și despre derby-ul de etapa viitoare, care va avea loc împotriva Rapidului.

Zeljko Kopic îl așteaptă pe George Pușcaș

Dinamo București – Unirea Slobozia a fost duelul care a închis etapa cu numărul 27 din Liga 1. „Câinii” au reușit să se impună la limită prin golul marcat de Raul Opruț și să se apropie la un punct de liderul Universitatea Craiova.

La finalul partidei, Zeljko Kopic a tras concluziile cu privire la acest joc și a vorbit inclusiv despre sosirea în Ștefan cel Mare a lui George Pușcaș, atacant cu care Dinamo s-a înțeles.

„Sunt trei puncte, am dominat jocul, am avut multe ocazii. Raul a marcat un gol frumos și sunt mândru despre efortul făcut de toți jucătorii. Am meritat aceste trei puncte. Încercăm să împingem fundașii în astfel de situații de a marca. Împotriva noastră, toți joacă cu o apărare retrasă.