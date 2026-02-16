Raul Opruț vrea titlul cu Dinamo! Ce a spus jucătorul după ce a fost din nou decisiv pentru „câini” - Antena Sport

Dinamo București și Unirea Slobozia au închis etapa cu numărul 27 din Liga 1. Echipa antrenată de Zeljko Kopic s-a impus în duelul de pe Arena Națională cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Raul Opruț.

Cu acest succes, „câinii” s-au apropiat la doar un singur punct de liderul Universitatea Craiova. Oltenii au câștigat la rândul lor în runda aceasta contra campioanei FCSB.

Raul Opruț vrea titlul cu Dinamo. Ce spune despre reușitele personale

Dinamo București și-a continuat sezonul magnific luni seară pe Arena Națională, „câinii” reușind să se impună cu scorul de 1-0 în partida disputată contra celor de la Unirea Slobozia.

După fluierul final, Raul Opruț a vorbit despre reușitele sale din ultimele partide, el fiind la al patrulea gol marcat în acest sezon pentru formația din Ștefan cel Mare.

„Este important că am luat punctele, am avut multe ocazii. Mă bucur că am reușit să marchez, erau puncte importante pentru noi. Cred că prin ajutorul lui Dumnezeu, al familiei și al coechipierilor, s-a întâmplat ca eu să fiu decisiv, dar pentru mine este important să câștigăm. Să ne îndeplinim obiectivele, contează și reușitele personale la un jucător.