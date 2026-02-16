Raul Opruț vrea titlul cu Dinamo! Ce a spus jucătorul după ce a fost din nou decisiv pentru „câini” - Antena Sport

Dinamo București și Unirea Slobozia au închis etapa cu numărul 27 din Liga 1. Echipa antrenată de Zeljko Kopic s-a impus în duelul de pe Arena Națională cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Raul Opruț.
Cu acest succes, „câinii” s-au apropiat la doar un singur punct de liderul Universitatea Craiova. Oltenii au câștigat la rândul lor în runda aceasta contra campioanei FCSB.
Raul Opruț vrea titlul cu Dinamo. Ce spune despre reușitele personale
Dinamo București și-a continuat sezonul magnific luni seară pe Arena Națională, „câinii” reușind să se impună cu scorul de 1-0 în partida disputată contra celor de la Unirea Slobozia.
După fluierul final, Raul Opruț a vorbit despre reușitele sale din ultimele partide, el fiind la al patrulea gol marcat în acest sezon pentru formația din Ștefan cel Mare.
„Este important că am luat punctele, am avut multe ocazii. Mă bucur că am reușit să marchez, erau puncte importante pentru noi. Cred că prin ajutorul lui Dumnezeu, al familiei și al coechipierilor, s-a întâmplat ca eu să fiu decisiv, dar pentru mine este important să câștigăm. Să ne îndeplinim obiectivele, contează și reușitele personale la un jucător.
Nu exersez șuturile foarte mult, poate este și lovirea mingii nativă, am prins încredere, îmi pare rău pentru acea bară, dar poate voi exersa și din alte poziții. Îmi doresc titlul de campion. Astăzi a fost o muncă importantă din partea echipei, a celor care au intrat, în teren au avut și ei niște situații. Per total am făcut un joc bun, 31 de șuturi spre poartă.
Sunt importante cele trei puncte, dar va fi important să câștigăm meciul cu Rapid, un avantaj mai mare în play-off. Sperăm să avem peluza sold-out, băieții merită acest lucru pentru munca pe care o depunem”, a declarat Raul Opruț, potrivit digisport.ro.
- Mihai Stoica și Victor Angelescu, dialog încins pe subiectul “Radu Petrescu”: “Toată lumea zice că e stelist”
- Daniel Niculae a răbufnit după ce VAR le-a anulat un penalty: “Rezultatele trebuie să se decidă pe teren”
- Suporterii lui Dinamo nu l-au uitat pe Claudiu Niculescu. Ce s-a întâmplat după meciul cu Unirea Slobozia
- Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj
- Alexandru Roșca, verdict categoric după faza controversată din Dinamo – Unirea Slobozia: “100% vă spun”