Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată - Antena Sport

Adrian Mititelu i-a dat o mână de ajutor lui Gigi Becali, înaintea „dublei” FCSB-ului cu Universitatea Craiova din această săptămână, din Cupa României și Liga 1. Patronul de la FCU Craiova le-a permis campionilor să se antreneze pe baza sa din Bănie.
Gigi Becali a fost cel care a dezvăluit că a apelat la Adrian Mititelu, pentru ca FCSB să se poată pregăti între meciuri pe baza modernă a acestuia din Craiova.
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova
FCSB va ajunge miercuri la Craiova, iar joi va disputa partida din ultima etapă a grupelor Cupei României. Pentru a evita o deplasare în plus la București, campionii vor rămâne în Bănie până duminică, când se va juca partida din etapa a 27-a din Liga 1.
Astfel, roș-albaștrii se vor pregăti la baza modernă de antrenament pe care o deține Adrian Mititelu, urmând să revină în București după meciul de campionat.
„Miercuri pleacă echipa și rămâne acolo, nu mai vine înapoi. Miercuri pleacă, joacă joi, stau acolo și se antrenează la Mititelu până duminică”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Partida din Cupa României, din Universitatea Craiova și FCSB, are ca miza calificarea în faza sferturilor competiției. Campioana are nevoie de victorie pentru a ocupa unul dintre primele două locuri, având trei puncte, după două meciuri jucate. De cealaltă parte, oltenii au șase puncte și se pot califica în sferturi și în cazul unei remize.
