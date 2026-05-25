Dinamo, veste de ultim moment despre biletele la derby-ul cu FCSB. „Câinii” își răsplătesc fanii fideli

Dinamo a făcut un anunț de ultim moment despre biletele la derby-ul cu FCSB. Cele două rivale se vor întâlni vineri, de la ora 20:30, pe arena Arcul de Triumf, în barajul pentru preliminariile Conference League.
Peluza Cătălin Hîldan este deja sold-out, deși biletele nu au fost puse în vânzare. Brigăzile de suporteri și ultrași ai lui Dinamo au rezervat deja peluza de pe Arcul de Triumf, urmând să-și continue însă și protestul împotriva noii sigle a clubului. Astfel, aceștia vor intra pe stadion în minutul 10.
Dinamo, veste de ultim moment despre biletele la derby-ul cu FCSB
Deși Andrei Nicolescu anunța că se vor pune luni în vânzare biletele la derby-ul cu FCSB, oficialii lui Dinamo au decis să-și răsplătească fanii fideli din acest sezon.
Concret, „câinii” au anunțat că cei care au fost prezenți pe stadion la meciurile echipei în actuala stagiune vor avea prioritate, ei urmând să primească un link, în dimineața zilei de marți, de unde își vor putea cumpăra maxim patru bilete la barajul cu marea rivală.
Dinamo nu a anunțat și prețul biletelor. Rivalii de la FCSB au primit aproximativ 400 de bilete, ce reprezintă 5% din capacitatea stadionului.
„Bilete pentru barajul de Conference League!
Vineri ne așteaptă un meci extrem de important, care va defini performanța întregului sezon, iar aportul suporterilor noștri este esențial.
Având în vedere numărul limitat de bilete disponibile pentru acest meci, clubul a decis să prioritizeze vânzarea biletelor către suporterii care au fost alături de Dinamo pe parcursul acestui sezon.
În concret, începând de mâine dimineață, prin intermediul partenerilor noștri de la bilete.ro, suporterii care au achiziționat bilete în acest sezon competițional vor primi un e-mail pe adresa folosită la achiziție, împreună cu un link prin intermediul căruia vor putea cumpăra bilete pentru acest meci. De asemenea, vă rugăm să verificați și secțiunea de spam a adresei dumneavoastră.
Fiind un meci cu grad ridicat de risc, numărul maxim de bilete pe care îl poate achiziționa o singură persoană este de 4.
Abonamentele emise pentru sezonul competițional 2025-2026 sunt valabile pentru acest meci!
Ne vedem cu toții pe stadion vineri! Câinilor, haideți să-i purtăm pe băieții noștri spre Conference League”, a anunțat Dinamo, pe pagina oficială de Facebook a clubului.
