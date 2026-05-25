Dinamo, veste de ultim moment despre biletele la derby-ul cu FCSB. „Câinii” își răsplătesc fanii fideli

Dinamo a făcut un anunț de ultim moment despre biletele la derby-ul cu FCSB. Cele două rivale se vor întâlni vineri, de la ora 20:30, pe arena Arcul de Triumf, în barajul pentru preliminariile Conference League.

Peluza Cătălin Hîldan este deja sold-out, deși biletele nu au fost puse în vânzare. Brigăzile de suporteri și ultrași ai lui Dinamo au rezervat deja peluza de pe Arcul de Triumf, urmând să-și continue însă și protestul împotriva noii sigle a clubului. Astfel, aceștia vor intra pe stadion în minutul 10.

Deși Andrei Nicolescu anunța că se vor pune luni în vânzare biletele la derby-ul cu FCSB, oficialii lui Dinamo au decis să-și răsplătească fanii fideli din acest sezon.

Concret, „câinii” au anunțat că cei care au fost prezenți pe stadion la meciurile echipei în actuala stagiune vor avea prioritate, ei urmând să primească un link, în dimineața zilei de marți, de unde își vor putea cumpăra maxim patru bilete la barajul cu marea rivală.

Dinamo nu a anunțat și prețul biletelor. Rivalii de la FCSB au primit aproximativ 400 de bilete, ce reprezintă 5% din capacitatea stadionului.