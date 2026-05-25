Daniel Işvanca Publicat: 25 mai 2026, 22:40

Olimpiu Moruțan, cu gândul la echipa națională după Rapid – Craiova 0-0: Știu că nu am fost așa cum mi-am dorit"

Moruțan în meciul cu Univ Craiova / Sportpictures

Rapid București și Universitatea Craiova au remizat, scor 0-0, în ultimul meci al sezonului din Liga 1, la capătul unei partide destul de animate pe stadionul Giulești.

Dezamăgirea a fost mare după fluierul final pentru jucătorii lui Costel Gâlcă, însă, aceștia au fost aplaudați de suporteri, în ciuda unui nou sezon ratat.

Olimpiu Moruțan: „După vacanță vedem cum începem și cu cine”

Olimpiu Moruțan a avut o jumătate de sezon modest la Rapid București, iar giuleștenii au încheiat și de această dată în afara zonei de cupe europene.

După fluierul final, mijlocașul român a vorbit despre convocarea la echipa națională și pe scurt a sintetizat și parcursul alb-vișiniilor din actuala stagiune.

„Voi merge la echipa națională, voi da totul acolo și voi lua o mini vacanță. După vacanță vedem cum începem și cu cine. (n. r. despre convocare) Eu muncesc în fiecare zi, mă bucur că a venit și convocarea, știu că nu am fost așa cum mi-am dorit, dar în sezonul următor voi arăta altfel.

Nu am emoții, sunt mândru că pot să lucrez cu domnul Hagi. Aștept să fiu acolo. (n. r. despre suporteri) A fost dureros, nu i-am putut mulțumi pe suporteri, sperăm că în noul sezon îi vom face fericiți. (n. r. dacă poate da o notă acestui sezon la Rapid) Nu pot să mă pronunț..”, a declarat Olimpiu Moruțan, potrivit digisport.ro.

