Surpriză la Roland Garros! Jaqueline Cristian, OUT din primul tur după un meci de aproape trei ore

România rămâne cu o singură reprezentantă în turul al doilea la Roland Garros, după ce ziua de luni a adus și eliminarea lui Jaqueline Cristian în runda inaugurală de la turneul de Grand Slam.

Sportiva clasată pe locul 32 în ierarhia mondială a pierdut un meci de mare luptă contra Kamilla Rakhimova, ocupanta locului 89 în clasamentul WTA.

Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Roland Garros

Jaqueline Cristian s-a oprit încă din runda inaugurală a turneului Roland Garros, după ce a fost învinsă de către Kamilla Rakhimova, jucătoarea din Uzbekistan.

Românca a pierdut acest duel de mare luptă în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 4-6, în urma unei dispute ce a durat două ore și 55 de minute. Din păcate, România rămâne cu o singură reprezentantă la Paris: Sorana Cîrstea.