Genial! Banca Scoţiei a lansat o bancnotă inspirată de foarfeca lui Scott McTominay, pentru a marca revenirea la Cupa Mondială

Alex Masgras Publicat: 25 mai 2026, 21:28

Foarfeca lui Scott McTominay, în meciul cu Danemarca / Profimedia

Banca Scoţiei a lansat o bancnotă de 20 de lire pentru a marca revenirea naţionalei la un turneu final al Cupei Mondiale, una dintre cele mai mari reuşite recente pentru prima reprezentativă a fotbalului scoţian, relatează Associated Press.

Bancnota, emisă în ediţie limitată, are o imagine inspirată din foarfeca reuşită de Scott McTominay în victoria dramatică împotriva Danemarcei care a asigurat calificarea la Cupa Mondială.

Doar 100 de astfel de bancnote au fost imprimate, dintre care 50 vor fi disponibile printr-o serie de licitaţii pentru colecţionari, o tragere la sorţi pentru un premiu, precum şi două licitaţii în oraşele scoţiene Glasgow şi Edinburgh.

Unele dintre câştiguri vor merge pentru sprijinirea organizaţiei Crisis Scotland, o organizaţie de caritate pentru persoane fără adăpost.

“Momente ca acelea aparţin tuturor celor care urmăresc echipa naţională”, a spus McTominay, mijlocaşul echipei italiene Napoli, care a adăugat: “Să-mi văd golul inclus pe o bancnotă scoţiană este ceva incredibil de special”.

Emma Noble, preşedinta comisiei executive a Băncii Scoţiei, a spus că a existat o dorinţă de a marca această calificare a echipei naţionale la turneul final al Cupei Mondiale “într-un mod care este înrădăcinat în identitatea scoţiană”.

“Asemenea fotbalului, bancnotele au fost mult timp parte din povestea ţării noastre”, a spus preşedinta Băncii Scoţiei. “Această bancnotă ediţie limitată de 20 de lire combină acele două tradiţii cu o notă distinctă modernă, creativă”, a adăugat ea.

Scoţia a jucat ultima dată la un turneu final la Cupa Mondială din 1998. La turneul din această vară, găzduit de SUA, Canada şi Mexic, echipa Scoţiei face parte din grupă cu Haiti, Maroc şi Brazilia

