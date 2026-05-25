Genial! Banca Scoţiei a lansat o bancnotă inspirată de foarfeca lui Scott McTominay, pentru a marca revenirea la Cupa Mondială

Banca Scoţiei a lansat o bancnotă de 20 de lire pentru a marca revenirea naţionalei la un turneu final al Cupei Mondiale, una dintre cele mai mari reuşite recente pentru prima reprezentativă a fotbalului scoţian, relatează Associated Press.

Bancnota, emisă în ediţie limitată, are o imagine inspirată din foarfeca reuşită de Scott McTominay în victoria dramatică împotriva Danemarcei care a asigurat calificarea la Cupa Mondială.

Doar 100 de astfel de bancnote au fost imprimate, dintre care 50 vor fi disponibile printr-o serie de licitaţii pentru colecţionari, o tragere la sorţi pentru un premiu, precum şi două licitaţii în oraşele scoţiene Glasgow şi Edinburgh.

Unele dintre câştiguri vor merge pentru sprijinirea organizaţiei Crisis Scotland, o organizaţie de caritate pentru persoane fără adăpost.

“Momente ca acelea aparţin tuturor celor care urmăresc echipa naţională”, a spus McTominay, mijlocaşul echipei italiene Napoli, care a adăugat: “Să-mi văd golul inclus pe o bancnotă scoţiană este ceva incredibil de special”.