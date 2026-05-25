„Sunteți o rușine”. Jucătorii Rapidului, făcuți praf de fani la ultimul meci al sezonului. Bannerul afișat în Giulești

Jucătorii Rapidului au fost făcuți praf de fani, la ultimul meci al sezonului. În ultima rundă de play-off, giuleștenii o înfruntă pe campioana Universitatea Craiova, pe teren propriu.
Rapid a avut un nou play-off dezastruos, ratând obiectivul principal stabilit de conducere, anume calificarea în cupele europene. Indiferent de rezultatul pe care îl vor înregistra în meciul cu Universitatea Craiova, giuleștenii vor încheia sezonul pe locul cinci.
La meciul cu Universitatea Craiova, aproximativ 5000 de fani ai Rapidului și-au făcut apariția pe stadion. În prima repriză, în peluză a fost afișat un banner cu un mesaj devastator pentru jucători.
„Noi am fost lângă voi, meci de meci fără oprire / Voi ați ratat toate obiectivele, sunteți o rușine!”, au scris fanii Rapidului pe bannerul afișat în peluză, în startul partidei cu Universitatea Craiova.
Fanii și-au exprimat din nou dezamăgirea față de sezonul mult sub așteptări avut de echipă. În play-off, Rapid a înregistrat o singură victorie, scor 3-2 cu Dinamo, în prima rundă. Au urmat șase înfrângeri și două rezultate de egalitate.
Din sezonul viitor, Rapid va avea un nou antrenor. Costel Gâlcă se va despărți de echipă după partida cu Universitatea Craiova, Daniel Pancu urmând să-i preia pe giuleșteni. Viitorul antrenor al trupei de sub Grant a fost prezent în Giulești la meciul din ultima rundă a play-off-ului, cu oltenii.
Echipele de start la Rapid – Universitatea Craiova:
- Rapid: Aioani – Onea, D. Ciobotariu, Pașcanu, Sălceanu – Christensen, K. Keita, Grameni – Dobre, Koljic, Moruțan.
Rezerve: Briciu, Simonia, Bolgado, Todoran, Borza, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Hazrollaj, Burmaz.
Antrenor: Costel Gâlcă
- Universitatea Craiova: L. Popescu – Mogoș, Stevanovic, Badelj – Teles, A. Crețu, T. Băluță, F. Ștefan – Băsceanu, Nsimba, Baiaram.
Rezerve: Goncalves, Bancu, Fălcușan, Screciu, Cicâldău, D. Matei, Muntean, Rădulescu, Etim, D. Barbu.
Antrenor: Filipe Coelho
- Rapid – Universitatea Craiova 0-0. Ultimul meci al lui Gâlcă în Giulești
