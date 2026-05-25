Home | Fotbal | Liga 1 | „Sunteți o rușine”. Jucătorii Rapidului, făcuți praf de fani la ultimul meci al sezonului. Bannerul afișat în Giulești

„Sunteți o rușine”. Jucătorii Rapidului, făcuți praf de fani la ultimul meci al sezonului. Bannerul afișat în Giulești

Viviana Moraru Publicat: 25 mai 2026, 21:27

Comentarii
Sunteți o rușine”. Jucătorii Rapidului, făcuți praf de fani la ultimul meci al sezonului. Bannerul afișat în Giulești

Jucătorii de la Rapid, în timpul unui meci în Giulești/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Jucătorii Rapidului au fost făcuți praf de fani, la ultimul meci al sezonului. În ultima rundă de play-off, giuleștenii o înfruntă pe campioana Universitatea Craiova, pe teren propriu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a avut un nou play-off dezastruos, ratând obiectivul principal stabilit de conducere, anume calificarea în cupele europene. Indiferent de rezultatul pe care îl vor înregistra în meciul cu Universitatea Craiova, giuleștenii vor încheia sezonul pe locul cinci.

Jucătorii Rapidului, făcuți praf de fani la ultimul meci al sezonului, cu Universitatea Craiova

La meciul cu Universitatea Craiova, aproximativ 5000 de fani ai Rapidului și-au făcut apariția pe stadion. În prima repriză, în peluză a fost afișat un banner cu un mesaj devastator pentru jucători.

„Noi am fost lângă voi, meci de meci fără oprire / Voi ați ratat toate obiectivele, sunteți o rușine!”, au scris fanii Rapidului pe bannerul afișat în peluză, în startul partidei cu Universitatea Craiova.

Bannerul afișat de fanii Rapidului, la meciul cu Universitatea Craiova
Bannerul afișat de fanii Rapidului, la meciul cu Universitatea Craiova/ Captură Digi Sport

Fanii și-au exprimat din nou dezamăgirea față de sezonul mult sub așteptări avut de echipă. În play-off, Rapid a înregistrat o singură victorie, scor 3-2 cu Dinamo, în prima rundă. Au urmat șase înfrângeri și două rezultate de egalitate.

Reclamă
Reclamă

Din sezonul viitor, Rapid va avea un nou antrenor. Costel Gâlcă se va despărți de echipă după partida cu Universitatea Craiova, Daniel Pancu urmând să-i preia pe giuleșteni. Viitorul antrenor al trupei de sub Grant a fost prezent în Giulești la meciul din ultima rundă a play-off-ului, cu oltenii.

Echipele de start la Rapid – Universitatea Craiova:

  • Rapid: Aioani – Onea, D. Ciobotariu, Pașcanu, Sălceanu – Christensen, K. Keita, Grameni – Dobre, Koljic, Moruțan.
    Rezerve: Briciu, Simonia, Bolgado, Todoran, Borza, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Hazrollaj, Burmaz.
    Antrenor: Costel Gâlcă
  • Universitatea Craiova: L. Popescu – Mogoș, Stevanovic, Badelj – Teles, A. Crețu, T. Băluță, F. Ștefan – Băsceanu, Nsimba, Baiaram.
    Rezerve: Goncalves, Bancu, Fălcușan, Screciu, Cicâldău, D. Matei, Muntean, Rădulescu, Etim, D. Barbu.
    Antrenor: Filipe Coelho
Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMRMinistrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
Observator
Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
Adevărul despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova: „Pubertatea lui de antrenor durează mai mult”
Fanatik.ro
Adevărul despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova: „Pubertatea lui de antrenor durează mai mult”
21:25

Zlatan Ibrahimovic a decis! Antrenorul revelației din Premier League, înlocuitorul ideal pentru Allegri la AC Milan
20:59

LIVE TEXTRapid – Universitatea Craiova 0-0. Ultimul meci al lui Gâlcă în Giulești
20:59

Răspunsul dat de Mexic, după ce Iran a anunțat că va „pleca” din SUA: „Fără probleme”
20:31

Mihai Stoica, anunț despre viitorul lui Octavian Popescu la FCSB, după ce a fost decisiv cu Botoșani: „Sub nicio formă”
20:24

VideoJurnal Antena Sport | Secretul poftei de joc
20:20

VideoJurnal Antena Sport | Stadionul e prea mic
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 3 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 4 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 5 Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa” 6 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total