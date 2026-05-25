„Sunteți o rușine”. Jucătorii Rapidului, făcuți praf de fani la ultimul meci al sezonului. Bannerul afișat în Giulești

Jucătorii de la Rapid, în timpul unui meci în Giulești/ Sport Pictures

Jucătorii Rapidului au fost făcuți praf de fani, la ultimul meci al sezonului. În ultima rundă de play-off, giuleștenii o înfruntă pe campioana Universitatea Craiova, pe teren propriu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a avut un nou play-off dezastruos, ratând obiectivul principal stabilit de conducere, anume calificarea în cupele europene. Indiferent de rezultatul pe care îl vor înregistra în meciul cu Universitatea Craiova, giuleștenii vor încheia sezonul pe locul cinci.

Jucătorii Rapidului, făcuți praf de fani la ultimul meci al sezonului, cu Universitatea Craiova

La meciul cu Universitatea Craiova, aproximativ 5000 de fani ai Rapidului și-au făcut apariția pe stadion. În prima repriză, în peluză a fost afișat un banner cu un mesaj devastator pentru jucători.

„Noi am fost lângă voi, meci de meci fără oprire / Voi ați ratat toate obiectivele, sunteți o rușine!”, au scris fanii Rapidului pe bannerul afișat în peluză, în startul partidei cu Universitatea Craiova.

Fanii și-au exprimat din nou dezamăgirea față de sezonul mult sub așteptări avut de echipă. În play-off, Rapid a înregistrat o singură victorie, scor 3-2 cu Dinamo, în prima rundă. Au urmat șase înfrângeri și două rezultate de egalitate.