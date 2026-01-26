Dorinel Munteanu a făcut un nou transfer la FC Hermannstadt - Antena Sport

Închide meniul
Dorinel Munteanu a făcut un nou transfer la FC Hermannstadt

Radu Constantin Publicat: 26 ianuarie 2026, 15:34

Dorinel Munteanu a făcut un nou transfer la FC Hermannstadt

Dorinel Munteanu / Profimedia

Transfer făcut de FC Hermannstadt. Formația pregătită de Dorinel Munteanu a ajuns la un acord cu Moonga Simba, jucător cu experiență în Norvegia și Suedia.

”Bine ai venit la FCH, Moonga Simba! Moonga Simba este un mijlocaș lateral (winger) suedez în vârstă de 25 de ani.

Pe CV-ul său se regăsesc echipe ca Habo FF, Karlbergs BK, Sandvikens, Vasteras, Varnamo, GIF Sundsvall din țara natală și Brann din Norvegia.

Moonga Simba a fost cumpărat de FCH de la Sandvikens, echipă din Liga a II-a din Suedia. Are o cotă de piață de 400.000€ pe site-urile de specialitate și a semnat pentru două sezoane și jumătate cu FCH”, au anunțat cei de la FC Hermannstadt pe rețelele de socializare.

