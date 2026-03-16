Mihai Stoica, cuvinte dure după remiza cu Metaloglobus: “Mi-e jenă să vorbesc”

Radu Constantin Publicat: 16 martie 2026, 20:31

FCSB a remizat în primul meci cu Mirel Rădoi antrenor, 0-0, cu Metaloglobus. Startul slab al echipei în play-out l-a dezamăgit pe Mihai Stoica. El a avut o replică scurtă, dar dură.

“Mi-e puțin jenă să vorbesc. Noi am făcut 0-0 cu Metaloglobus. Ei mai fac vreo două-trei puncte și se duc de unde au venit. Jocul nu mi s-a părut ceva execrabil, jocul nostru”, a spus Mihai Stoica în direct la Prima Sport.

Managerul celor de la FCSB a vorbit şi despre victoria celor de la Botoşani cu Unirea Slobozia. El spune că se aştepta la o revenire în joc a formaţiei antrenate de Marius Croitoru.

“Eu vorbesc serios, când a ratat Dragu ocazia aia, m-am gândit că o să egaleze Botoșaniul, dar chiar 3-2… Cred că și Croitoru ar fi semnat pentru un 2-2. Când vorbea, ieșeau aburi. Nu înțeleg, dacă ajungi acolo, ai spațiu, de ce nu îl driblezi?

Clar poate să fie un declic, e vorba și de un nou antrenor. Nu au renunțat până în ultima clipă, au beneficiat de eroarea aia monumentală a lui Denis Rusu. Era minutul 89, cred că se termina. E de subliniat că la 2-2 nu au dat cu mingile în tribună și s-au dus peste ei în inferioritate numerică și au câștigat meciul”, a mai spus Mihai Stoica pentru sursa menţionată.

