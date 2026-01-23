Dorinel Munteanu surprinde, după Hermannstadt - Dinamo 1-2: „Adversarul de azi nu ne-a pus probleme” - Antena Sport

Hermannstadt și Dinamo București au oferit un joc spectaculos, în etapa cu numărul 23 din Liga 1. Victoria a fost în cele din urmă a „câinilor”, care au urcat, cel puțin pentru moment, în fruntea Ligii 1.
Echipa antrenată de Dorinel Munteanu a reușit să restabilească egalitatea rapid, dar Raul Opruț și-a continuat seara memorabilă și a mai punctat încă o dată spectaculos.
Dorinel Munteanu nu a fost impresionat de Dinamo
Dorinel Munteanu va avea o misiune dificilă la Hermannstadt, echipa suferind al doilea eșec în campionat sub comanda noului antrenor. Sibienii s-au apărat în cea mai mare parte a partidei cu Dinamo, dar au restabilit la un moment dat egalitatea.
După finalul partidei, Dorinel Munteanu a analizat evoluția echipei sale și a transmis că Dinamo nu a fost superioară cu nimic, ocaziile mai importante fiind ale sibienilor.
„Vreau să felicit echipa mea, diferența s-a făcut la două neatenții la fazele fixe. În rest, adversarul de astăzi nu ne-a pus foarte multe probleme, chiar dacă a avut posesia mingii. Asta le-am spus și băieților, nu trebuia să pierdem cele trei puncte. Noi muncim, ăsta e fotbalul. Preocuparea mea este să revină jucătorii accidentați, am probleme de efectiv, sper să putem recupera din jucători.
Nu am ce să le reproșez. Când începi o muncă de la 0, ne trebuie disciplină, dar mai avem de lucru atunci când avem posesia mingii. Nu sunt prea multe de spus. Nu vreau să fiu.. Știm că Dinamo este valoroasă, ocaziile au fost de partea noastră.
Am încredere în jucători, problemele de lot sunt mari. Am nevoie de sprijinul conducerii, am adus câțiva jucători, trebuie să-i integrez. Vom trece peste toate, sunt convins că ne vom atinge obiectivul și băieții trebuie să facă mult mai mult decât au făcut astăzi.
La Slobozia e care pe care, nu pot să-mi găsesc scuze la niciun meci. Slobozia e în aceeași situație ca noi. Mă interesează să adunăm puncte”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.
