Dorinel Munteanu surprinde, după Hermannstadt - Dinamo 1-2: „Adversarul de azi nu ne-a pus probleme” - Antena Sport

Hermannstadt și Dinamo București au oferit un joc spectaculos, în etapa cu numărul 23 din Liga 1. Victoria a fost în cele din urmă a „câinilor”, care au urcat, cel puțin pentru moment, în fruntea Ligii 1.

Echipa antrenată de Dorinel Munteanu a reușit să restabilească egalitatea rapid, dar Raul Opruț și-a continuat seara memorabilă și a mai punctat încă o dată spectaculos.

Dorinel Munteanu nu a fost impresionat de Dinamo

Dorinel Munteanu va avea o misiune dificilă la Hermannstadt, echipa suferind al doilea eșec în campionat sub comanda noului antrenor. Sibienii s-au apărat în cea mai mare parte a partidei cu Dinamo, dar au restabilit la un moment dat egalitatea.

După finalul partidei, Dorinel Munteanu a analizat evoluția echipei sale și a transmis că Dinamo nu a fost superioară cu nimic, ocaziile mai importante fiind ale sibienilor.

„Vreau să felicit echipa mea, diferența s-a făcut la două neatenții la fazele fixe. În rest, adversarul de astăzi nu ne-a pus foarte multe probleme, chiar dacă a avut posesia mingii. Asta le-am spus și băieților, nu trebuia să pierdem cele trei puncte. Noi muncim, ăsta e fotbalul. Preocuparea mea este să revină jucătorii accidentați, am probleme de efectiv, sper să putem recupera din jucători.