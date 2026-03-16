Marius Croitoru, prima reacție după debutul fantastic la Botoșani: „Meritul este al jucătorilor”

Marius Croitoru a revenit la Botoșani pentru a-l înlocui pe Leo Grozavu, iar tehnicianul român a avut parte de un debut „furtunos” pe banca moldovenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În primul meci din play-out, Botoșaniul s-a impus cu scorul de 3-2 în duelul cu Unirea Slobozia, după ce a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică și a întors rezultatul în finalul jocului.

Marius Croitoru: „Dumnezeu ține cu oamenii care încearcă mai mult”

Marius Croitoru a revenit cu victorie pe banca celor de la FC Botoșani, însă echipa sa a avut nevoie și de noroc pentru a reuși să întoarcă partida în minutele de final.

Moldovenii au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică după eliminarea lui Kovtalyuk, iar Marius Croitoru a spus a cui a fost meritul pentru această „remontada” de senzație.

„Meritul este al băieților. Au crezut când le-am zis că vom întoarce scorul dacă vom juca la fel. Am dominat o echipă jucând în 10. E adevărat că au avut o ocazie imensă, dar Dumnezeu ține cu oamenii care încearcă mai mult. Și la 1-1 am încercat să câștigăm. I-am felicitat și personal, o fac și acum: bravo lor.