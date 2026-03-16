Marius Croitoru, prima reacție după debutul fantastic la Botoșani: „Meritul este al jucătorilor”

Marius Croitoru a revenit la Botoșani pentru a-l înlocui pe Leo Grozavu, iar tehnicianul român a avut parte de un debut „furtunos” pe banca moldovenilor.
În primul meci din play-out, Botoșaniul s-a impus cu scorul de 3-2 în duelul cu Unirea Slobozia, după ce a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică și a întors rezultatul în finalul jocului.
Marius Croitoru: „Dumnezeu ține cu oamenii care încearcă mai mult”
Marius Croitoru a revenit cu victorie pe banca celor de la FC Botoșani, însă echipa sa a avut nevoie și de noroc pentru a reuși să întoarcă partida în minutele de final.
Moldovenii au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică după eliminarea lui Kovtalyuk, iar Marius Croitoru a spus a cui a fost meritul pentru această „remontada” de senzație.
„Meritul este al băieților. Au crezut când le-am zis că vom întoarce scorul dacă vom juca la fel. Am dominat o echipă jucând în 10. E adevărat că au avut o ocazie imensă, dar Dumnezeu ține cu oamenii care încearcă mai mult. Și la 1-1 am încercat să câștigăm. I-am felicitat și personal, o fac și acum: bravo lor.
Cel mai greu lucru în fotbal este să te obișnuiești cu înfrângerile. Când te obișnuiești cu ele, ajungi să simți că e ceva normal. Acum au ocazia să întoarcă tot ce a fost negru pentru ei în ultima perioadă. Acele 42 de puncte tot ei le-au făcut. Le-am zis să avem încredere că îi întoarcem. Asta le-a spus și Miron la pauză, e numai meritul lor.
Meritele sunt ale celor care au alcătuit lotul, eu doar am găsit ce era aici. Și, în mare măsură, meritul este al jucătorilor. Trebuie să înțeleagă că nu există titular și rezervă. Multe bucurii în orașul ăsta nu avem și cred că o mare bucurie este sâmbătă seara, când oamenii vin în nocturnă la meci. În seara asta ne bucurăm, refulăm, au dreptul să o facă cum vor ei. Nu mă interesează ce fac. Este o victorie muncită, care ne aduce o liniște pe care băieții nu au mai simțit-o în ultima vreme”, a declarat Marius Croitoru.
