“O declarație idioată făcută de un idiot!”. Adrian Porumboiu, derapaj la adresa lui Burleanu. “Kovacs, hoțoman”

Adrian Porumboiu, fostul arbitru și patron al clubului FC Vaslui, a avut un atac furibund la adresa lui Răzvan Burleanu, după ce președintele FRF l-a lăudat pe Istvan Kovacs în ciuda controverselor de la Rapid – Dinamo. Fostul conducător nu s-a ferit de cuvinte și l-a criticat dur pe șeful de la Casa Fotbalului.
“Referitor la Kovacs, și înainte de acest derby, și după acest derby va rămâne cel mai bun arbitru român din istorie“, aceasta a fost declarația lui Răzvan Burleanu care a generat intrigă după ce arbitrul din Carei a fost acuzat de Dinamo că a comis o mare greșeală la derby-ul cu Rapid. Alb-roșiii au considerat că golul al doilea al rivalilor trebuia anulat pentru un fault la lui Borza asupra lui Musi care nu s-a fluierat.
Adrian Porumboiu, discurs fără menajamente îndreptat spre Răzvan Burleanu
După ce a auzit ce a spus Burleanu, Porumboiu a avut un discurs derapant la adresa președintelui FRF. Nici Istvan Kovacs nu a scăpat, acesta fiind catalogat de fostul patron de la Vaslui drept “hoțoman”.
“Este o declarație halucinantă a unui președinte care nu știe prin ce împrejurări a ajuns să fie președintele FRF și nici măcar nu a apucat să se informeze despre istoria arbitrajului românesc, în care au fost arbitri mult peste realizările acestui… Nu este un arbitru corect, este un arbitru hoțoman și îmi asum responsabilitatea.
Prin ce a pățit și Vasluiul cu el și alte echipe, a ajutat echipe pentru câștigarea campionatului. Am crezut că este ceva de el, dar înseamnă că omul a făcut jocurile care trebuiau să fie făcute, direcționând campionate prin decizii eronate.
Eu am crezut că stă în banca lui, dar să ieși cu o nerozie din asta… Burleanu, pentru mine, este descalificat. Un asemenea om care nu știe istoria unei instituții pe care o conduce și vii cu ăsta care e hoțoman, în loc să spună că îl suspendă cel puțin un an de zile pentru măgăria pe care a făcut-o, înseamnă că asta trebuia să facă.
Păi tu vii acum, nu ți-e rușine, bă, Burlene? Pentru mine este o declarație idioată făcută de un idiot! Altceva nu am ce să spun. Repet, nu ai cum să nu știi istoria, cine a fost Andrei Rădulescu. El pare prost, dar nu este atât de prost precum noi. Azi a dat semnalul: «stați cuminți, ăștia de la Dinamo».
Care istorie, băi, Burlene? Este istoria ta, că ai preluat o federație printr-un atac grosolan al politicului, prin arestarea lui Gică Popescu. Vezi-ți, bă, de treaba ta. Întreabă ce a fost comisia de arbitri, cine arbitra. Se răsucește în mormânt și Andrei Rădulescu, Rainea. Igna trăiește, râde și el, dacă ăsta e cel mai bun arbitru“, a spus Porumboiu, potrivit gsp.ro.
Porumboiu nu crede că Istvan Kovacs e cel mai bun arbitru român din istorie
Fostul arbitru a mai vorbit în declarația sa și despre alți arbitri români de referință, precum Andrei Rădulescu, Nicolae Rainea sau Ioan Igna, plasându-i pe toți deasupra lui Kovacs.
“Aș vrea să-i reamintesc că arbitrajul românesc a avut trei nume imense, cu mult peste acest așa-zis arbitru, care este forțat prin laboratoarele noii Securități.
Numărul 1 care a existat în România, Andrei Rădulescu, o somitate, un arbitru celebru, prezent în Comisie la vremea aceea. Erau destul de puțini, destul de rare personalitățile în comisia UEFA. Un arbitru de o probitate incontestabilă, nu «păcălici» din ăștia care sunt făcuți, luați de mână și promovați în competiții europene.
Mai departe, vorbim de Rainea. Trei Campionate Mondiale unde a arbitrat. A arbitrat finala de Liga Campionilor, Supercupa Europei. Bă, nea Burlene, dacă nu știi treburile, taci din gură! Nu știi ce-i cu tine acolo la federație, de aia ai și rezultatele astea.
Mai departe, Igna, un arbitru demn în arbitrajul românesc, prezent la Campionatul Mondial, prezent în Liga Campionilor, Göteborg cu Dundee, finale. Mă refer la Igna. O probitate ca arbitru, dar din punct de vedere moral nu i-a spus nimeni vreodată un cuvânt că nu ar fi fost un arbitru corect și un arbitru așa cum trebuie să fie“.
