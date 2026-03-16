“O declarație idioată făcută de un idiot!”. Adrian Porumboiu, derapaj la adresa lui Burleanu. “Kovacs, hoțoman”

Adrian Porumboiu, fostul arbitru și patron al clubului FC Vaslui, a avut un atac furibund la adresa lui Răzvan Burleanu, după ce președintele FRF l-a lăudat pe Istvan Kovacs în ciuda controverselor de la Rapid – Dinamo. Fostul conducător nu s-a ferit de cuvinte și l-a criticat dur pe șeful de la Casa Fotbalului.

“Referitor la Kovacs, și înainte de acest derby, și după acest derby va rămâne cel mai bun arbitru român din istorie“, aceasta a fost declarația lui Răzvan Burleanu care a generat intrigă după ce arbitrul din Carei a fost acuzat de Dinamo că a comis o mare greșeală la derby-ul cu Rapid. Alb-roșiii au considerat că golul al doilea al rivalilor trebuia anulat pentru un fault la lui Borza asupra lui Musi care nu s-a fluierat.

Adrian Porumboiu, discurs fără menajamente îndreptat spre Răzvan Burleanu

După ce a auzit ce a spus Burleanu, Porumboiu a avut un discurs derapant la adresa președintelui FRF. Nici Istvan Kovacs nu a scăpat, acesta fiind catalogat de fostul patron de la Vaslui drept “hoțoman”.

“Este o declarație halucinantă a unui președinte care nu știe prin ce împrejurări a ajuns să fie președintele FRF și nici măcar nu a apucat să se informeze despre istoria arbitrajului românesc, în care au fost arbitri mult peste realizările acestui… Nu este un arbitru corect, este un arbitru hoțoman și îmi asum responsabilitatea.

Prin ce a pățit și Vasluiul cu el și alte echipe, a ajutat echipe pentru câștigarea campionatului. Am crezut că este ceva de el, dar înseamnă că omul a făcut jocurile care trebuiau să fie făcute, direcționând campionate prin decizii eronate.