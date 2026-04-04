Dorinel Munteanu, resemnat după Oțelul – Hermannstadt 2-0: „Nu meritam azi nici un punct”

Oțelul Galați a obținut prima victorie din play-out, chiar în fața formației antrenate de Dorinel Munteanu. Hermannstadt continuă să aibă emoții, fiind pe loc direct retrogradabil în Liga 2.

După fluierul final, tehnicianul echipei sibiene și-a criticat jucătorii pentru câteva din greșelile făcute, dar a comentat și primirea suporterilor din Galați.

Dorinel Munteanu: „Ne costă aceste greșeli”

Dorinel Munteanu nu și-a iertat jucătorii după ce Hermannstadt a pierdut pe terenul celor de la Oțelul Galați. Tehnicianul sibienilor a fost nemulțumit de felul rapid în care echipa sa a încasat gol, ba mai mult, a comentat și primirea pe care i-au făcut-o suporterii gălățeni.

„Oțelul și-a dorit mai mult victoria. Jocul nostru nu ne-a dat nicio speranță la început. Nu este permis să începi meciul de la 0-1 la primul corner, în minutul 5. O punem pe tinerețe, pe naivitate, dar ne costă aceste greșeli. Ne-am creat și noi ocaziile noastre, dar noi nu meritam azi nici un punct. Nu este vorba de presiuni, sunt doar alibiuri. Munca lor este să joace, la final o să vedem. Ori ne salvăm, ori rămânem unde suntem.

Eu vreau să cred că azi a fost un accident. Nu se poate să ai rezultate bune și astăzi să joci în asemenea hal. O să vorbesc cu jucătorii, ne așteaptă un joc foarte greu cu Farul. Să vedem ce trebuie schimbat pentru că azi nu a fost echipa pe care am antrenat-o în ultima săptămână. Atât timp cât sunt șanse, ne luptăm pentru fiecare punct. Schimbări la ce să fie? E posibil după o înfrângere să fie schimbări la următorul joc. Să vedem cum își revine echipa. Este o rană foarte adâncă, un gust amar mi-a dat această înfrângere.