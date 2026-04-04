Dorinel Munteanu, resemnat după Oțelul – Hermannstadt 2-0: „Nu meritam azi nici un punct”

Daniel Işvanca Publicat: 4 aprilie 2026, 18:20

Comentarii
Dorinel Munteanu / Sportpictures

Oțelul Galați a obținut prima victorie din play-out, chiar în fața formației antrenate de Dorinel Munteanu. Hermannstadt continuă să aibă emoții, fiind pe loc direct retrogradabil în Liga 2.

După fluierul final, tehnicianul echipei sibiene și-a criticat jucătorii pentru câteva din greșelile făcute, dar a comentat și primirea suporterilor din Galați.

Dorinel Munteanu: „Ne costă aceste greșeli”

Dorinel Munteanu nu și-a iertat jucătorii după ce Hermannstadt a pierdut pe terenul celor de la Oțelul Galați. Tehnicianul sibienilor a fost nemulțumit de felul rapid în care echipa sa a încasat gol, ba mai mult, a comentat și primirea pe care i-au făcut-o suporterii gălățeni.

„Oțelul și-a dorit mai mult victoria. Jocul nostru nu ne-a dat nicio speranță la început. Nu este permis să începi meciul de la 0-1 la primul corner, în minutul 5. O punem pe tinerețe, pe naivitate, dar ne costă aceste greșeli. Ne-am creat și noi ocaziile noastre, dar noi nu meritam azi nici un punct. Nu este vorba de presiuni, sunt doar alibiuri. Munca lor este să joace, la final o să vedem. Ori ne salvăm, ori rămânem unde suntem.

Eu vreau să cred că azi a fost un accident. Nu se poate să ai rezultate bune și astăzi să joci în asemenea hal. O să vorbesc cu jucătorii, ne așteaptă un joc foarte greu cu Farul. Să vedem ce trebuie schimbat pentru că azi nu a fost echipa pe care am antrenat-o în ultima săptămână. Atât timp cât sunt șanse, ne luptăm pentru fiecare punct. Schimbări la ce să fie? E posibil după o înfrângere să fie schimbări la următorul joc. Să vedem cum își revine echipa. Este o rană foarte adâncă, un gust amar mi-a dat această înfrângere.

Nu este vorba că am revenit eu la Galați. Numai oamenii bolnavi fac asemenea declarații. Am fost aici, mi-am făcut treaba cât mai bine. I-am luat de unde i-am luat și i-am dus unde i-am dus. Asta a fost misiunea mea, iar acum fiecare trebuie să-și vadă de drumul lui. Puțin respect ar trebui să fie din partea fiecăruia. Așa sunt oamenii, așa suntem noi românii. Nu sunt dezamăgit, dar nu pot să pun un grup de oameni în aceeași oală cu tot orașul. Asta e situația, asta este viața”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.

