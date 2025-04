"Dorinel nu a fost la prima repriză!" Mircea Rednic, ironii la adresa adversarului după UTA-Sepsi 1-1 - Antena Sport

Mircea Rednic s-a dezlănţuit după UTA-Sepsi 1-1. A auzit ce a spus Dorinel Munteanu şi l-a ironizat pe tehnicianul covăsnenilor. Acesta spusese că echipa sa a dominat şi că ar fi trebuit să câştige acest meci. Omologul său de la UTA i-a transmis, ironic, că nu a văzut prima repriză.

Mircea Rednic nu e de acord cu faptul că Sepsi ar fi trebuit să câştige meciul direct. Spune că echipa sa a avut trei ocazii uriaşe în prima repriză şi că doar norocul a făcut ca arădenii să nu înscrie de mai multe ori.

Mircea Rednic, replică pentru Dorinel Munteanu

Mircea Rednic spune că egalul a fost un rezultat echitabil, dar nu e de acord cu adversarul său care a spus că prima repriză a fost una echilibrată. „A fost un meci bun. Eu spun că e un rezultat echitabil. Dorinel nu ştiu dacă a fost la prima repriză că a spus că a dominat. Noi în prima repriză am avut 3 ocazii mari. Costache era golgeter anul ăsta dacă marca ocaziile avute. Repriza a doua am început prost. Au venit peste noi. Au avut situaţii în care puteau să înscrie”, a spus Rednic, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Rednic este supărat şi pe echipa sa. Ar fi vrut ca jucătorii să se ridice la nivelul suporterilor care au sărbătorit 80 de ani de la înființarea clubului. Înainte de fluierul de start, suporterii au început să cânte imnul echipei. Apoi, au afișat o scenografie imensă, cu numărul 80 și diferitele sigle pe care echipa le-a avut de-a lungul istoriei.

„Ne doream mai mult, nu ne-am ridicat la înălţimea suporterilor. Nu a fost suficient. E vorba de concentrare şi calitate. Cei intraţi au fost sub cei care au intrat şi sunt supărat. Am greşit foarte multe mingi uşoare. Nu am ţinut de minge. Am alergat după minge, am suferit”, a mai spus Rednic.