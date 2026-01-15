Două cluburi din Serie A, pe urmele lui Mario Tudose. Concurență pentru echipele de top din România - Antena Sport

Mario Tudose a fost unul dintre jucătorii despre care s-a vorbit cel mai mult în ultimele două perioade de mercato atunci când a venit vorba de o posibilă plecare. Tânărul fundaș de la FC Argeș a fost dorit de echipe precum FCSB, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova, însă se pare că există interes pentru el și din străinătate, mai exact din Serie A.
Tudose a fost un jucător care a impresionat prin evoluțiile sale în ultima jumătate de sezon în Liga 1, motiv pentru care a apărut pe “radarul” echipelor de renume din campionatul intern. Formațiile din România nu sunt singurele care s-au interesat însă de serviciile stoperului de la FC Argeș, potrivit unui articol publicat recent de cei de la Tutto Mercato Web.
Mario Tudose poate ajunge la Lecce sau Sassuolo
Cotidianul italian a publicat în dimineața zilei de joi un articol care e titrat astfel: “Lecce și Sassuolo, interesate de Tudose: internaționalul român U21 poate ajunge în Italia“. Astfel, formațiile aflate în Serie A pe locul 17, respectiv pe locul 11 îl au în vizor pe fundașul central de la FC Argeș.
În interiorul articolului, jurnaliștii din “cizmă” au oferit mai multe detalii legate de jucătorul de 20 de ani, ce alte cluburi mai sunt interesate de el, dar și situația drepturilor federative ale sale. În plus, italienii au menționat că Tudose nu este urmărit doar în vederea unei mutări în această perioadă de mercato, ci și pentru vară.
“În România este unul dintre cei mai urmăriți jucători de pe piață: asupra jucătorului din Pitești, cu contract scadent în vara lui 2029, există interes din partea FCSB (pe care o va întâlni în următoarea etapă), Dinamo București și Universitatea Craiova.
Jucătorul s-a născut și a crescut în academia Argeșului, dar a trecut apoi la echipa U17 a Benficăi, care deține, de facto, 50% din drepturile federative (are jumătate dintr-o eventuală revânzare realizată de clubul român). De ce Serie A? Pentru că dosarul lui Tudose se află pe biroul mai multor cluburi.
Potrivit informațiilor obținute de tuttomercatoweb.com, românul de 20 de ani ar fi urmărit și evaluat de Sassuolo, Lecce și nu numai, atât în această fereastră de mercato, cât și în cea de vară“.
În acest sezon, Tudose a adunat 24 de meciuri pentru FC Argeș și a oferit și o pasă decisivă în campionat, la un meci cu Csikszereda.
