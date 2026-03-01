Fetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial - Antena Sport

Fetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează din greu, pentru primele două bătălii de calificare pentru Campionatul Mondial. Mărţişoarele primite le-au dat, însă, energie!

Abia pe opt martie vor avea parte de primul liber fetele României. Cu o zi înainte, se joacă deja al doilea meci de calificare, în Cipru. Primul meci al grupei e marţi, cu Moldova.

“Serbăm ziua femeii pe 1 şi pe 8. Cele 3 puncte ar veni perfect pentru obiectivul nostru.”

(n.r.) “Jucați chiar între 1 și 8 Martie, o perioadă în care femeile sunt în centrul atenției mai mult decât oricând…”

“Ar insemna putere şi determinare, ambiţie, 6 puncte, un cadou pentru noi şi sa sărbatorim împreună”.