Fetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial - Antena Sport

Fetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează din greu, pentru primele două bătălii de calificare pentru Campionatul Mondial. Mărţişoarele primite le-au dat, însă, energie!
Abia pe opt martie vor avea parte de primul liber fetele României. Cu o zi înainte, se joacă deja al doilea meci de calificare, în Cipru. Primul meci al grupei e marţi, cu Moldova.
“Serbăm ziua femeii pe 1 şi pe 8. Cele 3 puncte ar veni perfect pentru obiectivul nostru.”
(n.r.) “Jucați chiar între 1 și 8 Martie, o perioadă în care femeile sunt în centrul atenției mai mult decât oricând…”
“Ar insemna putere şi determinare, ambiţie, 6 puncte, un cadou pentru noi şi sa sărbatorim împreună”.
De Ziua Femeii, fetele naţionalei sunt gata să sărbătorească la galerie victoriile pentru Mondial.
“Ar fi două rezultate pozitive care ne-ar ajuta să batem stereotipurile”
(n.r.) “Ar însemna două rezultate bune un exemplu de ceea ce înseamnă puterea și determinarea femeilor din România?”
“Clar, ar fi un mesaj de determinare şi putere pentru femeile care sunt în România.”
