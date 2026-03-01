Zeljko Kopic, prima reacție după accidentarea lui Karamoko: "A arătat foarte rău". Ce a spus despre titlu - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic, prima reacție după accidentarea lui Karamoko: "A arătat foarte rău". Ce a spus despre titlu

Liga 1

Zeljko Kopic, prima reacție după accidentarea lui Karamoko: “A arătat foarte rău”. Ce a spus despre titlu

Andrei Nicolae Publicat: 1 martie 2026, 21:19

Zeljko Kopic, prima reacție după accidentarea lui Karamoko: A arătat foarte rău. Ce a spus despre titlu

Zeljko Kopic, la conferinţa de presă/ AntenaSport

Zeljko Kopic a oferit o primă reacție după ce Dinamo a fost învinsă de FC Argeș, victorie care i-a calificat pe piteșteni în play-off în detrimentul FCSB-ului. Tehnicianul croat a discutat despre eșecul echipei sale, despre accidentarea îngrijorătoare a lui Mamoudou Karamoko, dar și despre lupta pentru titlu în care va fi antrenată formația sa.

FC Argeș s-a calificat în play-off după ce a învins-o la limită pe Dinamo cu scorul de 1-0. Ricardo Matos a fost eroul piteștenilor, iar FCSB va juca oficial în play-out pentru prima dată în istoria ei, consemând o umilință pentru trupa lui Elias Charalambous.

Declarația lui Zeljko Kopic după Dinamo – FC Argeș 0-1

După meci, Zeljko Kopic, antrenorul alb-roșiilor, a discutat pe seama mai multor aspecte, primele vorbe fiind despre starea lui Karamoko. Croatul a recunoscut că nu știe starea atacantului francez care a fost scos pe targă în repriza a doua, însă un lucru e cert, și anume că imaginile respective au arătat îngrijorător.

Ulterior, tehnicianul de 48 de ani a discutat despre ce urmează pentru echipa sa după eșecul de pe Arena Națională, dar și despre cum trebuie să se replieze echipa sa dacă vrea să se lupte la titlu în play-off.

Nu știu încă. A arătat foarte rău. Am spus înainte de meciul cu Rapid că nu s-a antrenat la intensitate maximă. Au mai fost câteva antrenamente pe teren artificial. E un jucător important pentru noi. Vom vedea. Pușcaș încă nu e 100%.

Avem două înfrângeri la rând, trebuie să revenim și să găsim o soluție pentru a reveni. Vom începe pregătirea pentru Cupă, până acum ne-am concentrat pe meciul cu FC Argeș.

(n.r. Ce ar trebui să se întâmple ca Dinamo să câștige titlul?) Să câștige meciuri. Ăsta e fotbalul, când pierzi din ritm.. Am încredere în echipă. Pot înțelege că orice echipă mai are și astfel de momente, dar trebuie să ieșim din aceasă periadă cât mai repede, să revenim la ritmul obișnuit și să începem să câștigăm din nou puncte“, a spus antrenorul croat, potrivit digisport.ro.

Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid, Universitatea Cluj, CFR Cluj și FC Argeș sunt echipele care s-au calificat în play-off în acest sezon de Liga 1.

