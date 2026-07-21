Legendarul arbitru s-a retras la 47 de ani! A condus ultimul meci din carieră chiar la Cupa Mondială

Anthony Taylor este unul dintre marile nume din arbitrajul internațional, fiind cunoscut pentru felul său aparte de a conduce partidele de Premier League.

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După ce a condus Spania – Portugalia la Campionatul Mondial, centralul britanic a luat decizia de a se retrage din activitate, la vârsta de 47 de ani.

Anthony Taylor s-a retras din arbitraj

Cu peste 800 de meciuri conduse în numeroșii ani de activitate, Anthony Taylor a pus punct carierei sale în arbitrajul internațional, chiar după finalul Campionatului Mondial.

Ultimul meci condus de acesta a fost cel dintre Spania și Portugalia. Taylor a arbitrat în Premier League timp de 16 sezoane și s-a aflat la centru și în finala Champions League din 2024 dintre Borussia Dortmund și Real Madrid.

„Să arbitrez la cel mai înalt nivel a fost un privilegiu imens, însă presiunea este uriașă, iar fiecare decizie este analizată în permanență.