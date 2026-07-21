Legendarul arbitru s-a retras la 47 de ani! A condus ultimul meci din carieră chiar la Cupa Mondială

Anthony Taylor este unul dintre marile nume din arbitrajul internațional, fiind cunoscut pentru felul său aparte de a conduce partidele de Premier League.
După ce a condus Spania – Portugalia la Campionatul Mondial, centralul britanic a luat decizia de a se retrage din activitate, la vârsta de 47 de ani.
Anthony Taylor s-a retras din arbitraj
Cu peste 800 de meciuri conduse în numeroșii ani de activitate, Anthony Taylor a pus punct carierei sale în arbitrajul internațional, chiar după finalul Campionatului Mondial.
Ultimul meci condus de acesta a fost cel dintre Spania și Portugalia. Taylor a arbitrat în Premier League timp de 16 sezoane și s-a aflat la centru și în finala Champions League din 2024 dintre Borussia Dortmund și Real Madrid.
„Să arbitrez la cel mai înalt nivel a fost un privilegiu imens, însă presiunea este uriașă, iar fiecare decizie este analizată în permanență.
Acum este momentul potrivit să fac un pas înapoi și să privesc cu încredere spre următorul capitol al carierei mele.
Vreau să le mulțumesc din suflet celor doi asistenți ai mei, Gary și Adam, colegilor arbitri și tuturor celor implicați în fotbal pentru sprijinul oferit de-a lungul anilor.
Cel mai important, vreau să le mulțumesc familiei și prietenilor mei pentru susținerea lor neclintită pe parcursul tuturor sacrificiilor pe care această carieră le-a presupus”, a fost mesajul acestuia.
🚨 BREAKING: Anthony Taylor announces retirement from refereeing. Englishman officiated 831 games across 2 decades (including every domestic cup final) & bows out aged 47 after taking charge of #Portugal vs #Spain in last-16 of #FIFAWorldCup @TheAthleticFC https://t.co/EW75W55pAy
— David Ornstein (@David_Ornstein) July 21, 2026
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