Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! - Antena Sport

Oltenii nu mai vor paşi greşiţi şi vor trofee în acest sezon! În acest sens, dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho, care îşi joacă postul în cele două partide.

Universitatea Craiova a cunoscut un parcurs bun în campionat şi în Europa cu Mirel Rădoi antrenor. În momentul în care Filipe Coelho a fost adus, Mihai Rotaru a sperat că jocul echipei va cunoaşte continuitate, dar a urmat primul eşec pentru portughez: eliminarea din Conference League, de AEK Atena, la capătul unui meci unde antrenorul a fost acuzat că a greşit schimbările. Acum, jocul echipei este osciliant, cu evoluţii bune, dar şi cu meciuri slabe, aşa cum a fost cu Farul. 3minute.net anunţă că Mihai Rotaru ia în calcule demiterea antrenorului dacă Universitatea Craiova nu se impune în dubla cu FCSB. Sursa amintită menţionează că în cazul în care Coelho este demis, favorit să-i preia locul ar fi Adrian Mutu.

Adrian Mutu este liber de contract și poate fi antrenorul care să o conducă pe Universitatea Craiova, în play-off, dacă Mihai Rotaru va decide că Filipe Coelho nu poate duce lupta la titlu până la final.