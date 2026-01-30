Dublă pierdere pentru FCSB. Jucătorii lipsesc "o perioadă de 4-6 săptămâni". Operaţi de urgenţă - Antena Sport

FCSB nu se va mai putea baza pentru o perioadă lungă pe fundașii Joyskim Dawa și Ionuț Cercel.
Ionuț Cercel a suferit deja o intervenţie chirugcală, în timp ce Dawa va avea şi el nevoie de o operaţie.
“Cercel a suferit o intervenție chirurgicală. Absența sa va fi pe o perioadă de 4-6 săptămâni.
Următorul care va suferi o intervenție chirurgicală este Dawa. Săptămâna viitoare va face o artroscopie. Trebuie să facă asta. Și el va lipsi cam la fel de mult. Nu e o recidivă. E altceva. E o problemă minoră. Poate juca și așa, dar e riscant. Se întâmplă. Asta e”, a spus Mihai Stoica, pentru Fanatik.ro.
Dawa abia ce revenise după o accidentare gravă la genunchi, care l-a ținut departe de gazon 10 luni. Cercel nu a mai jucat pentru FCSB din noiembrie.
