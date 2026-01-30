Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dublă pierdere pentru FCSB. Jucătorii lipsesc "o perioadă de 4-6 săptămâni". Operaţi de urgenţă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dublă pierdere pentru FCSB. Jucătorii lipsesc “o perioadă de 4-6 săptămâni”. Operaţi de urgenţă

Dublă pierdere pentru FCSB. Jucătorii lipsesc “o perioadă de 4-6 săptămâni”. Operaţi de urgenţă

Radu Constantin Publicat: 30 ianuarie 2026, 12:36

Comentarii
Dublă pierdere pentru FCSB. Jucătorii lipsesc o perioadă de 4-6 săptămâni. Operaţi de urgenţă

FCSB nu se va mai putea baza pentru o perioadă lungă pe fundașii Joyskim Dawa și Ionuț Cercel.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuț Cercel a suferit deja o intervenţie chirugcală, în timp ce Dawa va avea şi el nevoie de o operaţie.

“Cercel a suferit o intervenție chirurgicală. Absența sa va fi pe o perioadă de 4-6 săptămâni.

Următorul care va suferi o intervenție chirurgicală este Dawa. Săptămâna viitoare va face o artroscopie. Trebuie să facă asta. Și el va lipsi cam la fel de mult. Nu e o recidivă. E altceva. E o problemă minoră. Poate juca și așa, dar e riscant. Se întâmplă. Asta e”, a spus Mihai Stoica, pentru Fanatik.ro.

Dawa abia ce revenise după o accidentare gravă la genunchi, care l-a ținut departe de gazon 10 luni. Cercel nu a mai jucat pentru FCSB din noiembrie.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Observator
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Fanatik.ro
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
13:00
Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid
12:55
VideoJurnal Antena Sport | Campioană şi la volan
12:51
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
12:01
România, locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA
11:37
Alcaraz îl bate pe Zverev în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian: “Sunt foarte mândru”
11:20
“Eu zic că avem antrenori!” Meme Stoica, credit pentru Elias Charlambous şi Mihai Pintilii
Vezi toate știrile
1 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 3 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 4 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 5 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” 6 Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”