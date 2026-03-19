Laurenţiu Reghecampf nici n-a stat pe gânduri. Ce va face Gigi Becali după ce l-a ales pe Rădoi la FCSB

Laurenţiu Reghecampf e sigur că Gigi Becali nu va interveni din punct de vedere tactic la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Reghe susţine că patronul se va ţine de promisiunea făcută faţă de finul său.

Reghecampf a apărut şi el pe lista posibililor antrenori la FCSB, atât în vară, cât şi după ce Elias Charalambous şi-a dat demisia, la finalul sezonului regulat. Chiar şi aşa, el crede că Rădoi este cea mai bună variantă pentru campioana din ultimii doi ani.

“În momentul când Gigi Becali spune ceva, atunci așa va face. Cu siguranță, Mirel Rădoi va avea libertatea să antreneze și să facă cum dorește, dar rezultatul final contează cel mai mult

(n.r. faptul că FCSB a ratat play-off-ul) Este o surpriză neplăcută, pentru mine ca fan, dar se întâmplă accidente. Valoarea echipei este alta. Venirea lui Mirel Rădoi este cea mai bună soluție în momentul de față.

Știe echipa, campionatul și mai ales relația directă cu patronul echipei. Este, în momentul de față, cel mai bun antrenor pe care Steaua (n.r. FCSB) îl putea angaja, un plus foarte mare.