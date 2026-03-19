Home | Fotbal | Liga 1 | Laurenţiu Reghecampf nici n-a stat pe gânduri. Ce va face Gigi Becali după ce l-a ales pe Rădoi la FCSB

Laurenţiu Reghecampf nici n-a stat pe gânduri. Ce va face Gigi Becali după ce l-a ales pe Rădoi la FCSB

Dan Roșu Publicat: 19 martie 2026, 8:28

Comentarii
Laurenţiu Reghecampf nici n-a stat pe gânduri. Ce va face Gigi Becali după ce l-a ales pe Rădoi la FCSB

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Laurenţiu Reghecampf e sigur că Gigi Becali nu va interveni din punct de vedere tactic la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Reghe susţine că patronul se va ţine de promisiunea făcută faţă de finul său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Reghecampf a apărut şi el pe lista posibililor antrenori la FCSB, atât în vară, cât şi după ce Elias Charalambous şi-a dat demisia, la finalul sezonului regulat. Chiar şi aşa, el crede că Rădoi este cea mai bună variantă pentru campioana din ultimii doi ani.

Laurenţiu Reghecampf crede că Gigi Becali nu se va băga peste Mirel Rădoi la echipă

“În momentul când Gigi Becali spune ceva, atunci așa va face. Cu siguranță, Mirel Rădoi va avea libertatea să antreneze și să facă cum dorește, dar rezultatul final contează cel mai mult

(n.r. faptul că FCSB a ratat play-off-ul) Este o surpriză neplăcută, pentru mine ca fan, dar se întâmplă accidente. Valoarea echipei este alta. Venirea lui Mirel Rădoi este cea mai bună soluție în momentul de față.

Știe echipa, campionatul și mai ales relația directă cu patronul echipei. Este, în momentul de față, cel mai bun antrenor pe care Steaua (n.r. FCSB) îl putea angaja, un plus foarte mare.

Reclamă
Reclamă

Cu siguranță, cei de acolo vor reuși să aducă echipa unde merită, adică să joace în Conference League. Este doar o părere personală, fără să jignesc pe nimeni”, a spus Laurențiu Reghecampf, pentru digisport.ro.

Reghecampf a câştigat două titluri cu FCSB, 2012-2013 şi 2013-2014, Supercupa României (2013) şi Cupa Ligii (2015-2016). Cu el pe bancă, FCSB o învingea pe Ajax în Europa League, la penalty-uri, în şaisprezecimile competiţiei.

 

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Citește și:
Finlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află România
Observator
Finlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află România
Fanatik.ro
Războiul din Iran loveşte în plin tehnologia. Un gaz invizibil e pe cale să declanşeze o criză globală, din România până în Japonia
12:22

12:18

12:11

12:03

11:55

11:34

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
