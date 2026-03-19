Mihai Stoica i-a cerut o schimbare uriaşă în Liga 1 lui Răzvan Burleanu. Ce dialog au purtat la alegerile FRF

Mihai Stoica s-a întâlnit cu Răzvan Burleanu, la alegerile FRF. Preşedintele Federaţiei a câştigat a fost ales pentru a patra oară, urmând să ocupe această funcţie până în 2030.
Mihai Stoica a dezvăluit că a purtat un dialog cu Răzvan Burleanu, în ciuda faptului că FCSB nu l-a votat pe acesta la alegeri, fiind preferat Ilie Drăgan.
Mihai Stoica i-a cerut o schimbare uriaşă în Liga 1 lui Răzvan Burleanu
Mihai Stoica s-a plâns de regula U21, subliniind însă că FCSB nu este împotriva ei- Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei cere ca echipele să nu mai fie obligate să folosească tineri jucători, deoarece generaţia actuală este una modestă.
MM a recunoscut, totuşi, să regula poate fi una benefică, însă în dialogul purtat cu Burleanu, el a subliniat că nu doar FCSB este dezavantajată de impunerea utilizării unui tânăr jucător, ci toate echipele care vor juca în cupele europene.
“Oricine se poate adresa instanţelor şi noi ne vom adresa instanţelor, pentru că noi considerăm că suntem trataţi cu o crasă lipsă de respect, asta vorbeam cu preşedinţele FRF înaintea Adunării Generale. Că noi nu suntem împotriva regulii U21, poate să fie benefică, suntem împotriva modului discreţionar în care e aplicată pentru că suntem obligaţi să aliniem o garnitură mai slabă decât cea mai bună garnitură. Nu numai noi, ci toate echipele care joacă în cupele europene.
Asta îi spuneam preşedintelui, e o generaţie foarte slabă, foarte slabă. Noi, când eligibili erau cei născuţi după 1 ianuarie 1998, am avut meciuri cu 9 jucători eligibili în campionat. Generaţia lui Man, Moruţan şamd. Ei, acum, am vorbit şi cu Bodescu, şi cu Burleanu, ca să facem o chestie profesionistă, noi trebuie să avem o poziţie ocupată de 3 jucători de valoare U21. Nu avem pentru că nu sunt“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Răzvan Burleanu a obţinut un nou mandat în fruntea FRF, după ce a primit 258 de voturi, din cele 263. După cum Gigi Becali anunţa, FCSB e dispusă să meargă la TAS pentru a contesta alegerea lui Răzvan Burleanu, care se află la şefia Federaţiei din 2014.
